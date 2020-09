TÉRMINOS Y CONDICIONES - UNA TARDEADA CON LUKER

Por favor lea estos términos y condiciones detenidamente antes de participar. Al hacerlo estará aceptándolos en su totalidad. Si no cumple con los requisitos aquí descritos o no acepta los siguientes términos y condiciones, no podrá participar en la actividad, ni hacerse acreedor del premio.

Publimetro Colombia S.A.S. (en adelante “Publimetro”) y su aliado comercial, CasaLuker S.A. (en adelante “Luker”) adelantarán la actividad denominada “Tardeada Luker” (en adelante la “Actividad”), la cual se desarrollará conforme a las condiciones descritas y contenidas en este documento.

Esta actividad se desarrollará de manera virtual a nivel nacional. Para estos efectos, la Actividad será publicada el día 10 de septiembre en la edición digital de Publimetro en el siguiente enlace: http://especiales.publimetro.co/luker/.

1. Descripción de la Actividad.

La Actividad es una actividad creativa que busca unir a las familias, volviendo a generar la tradición de compartir en familia alrededor de una tasa de chocolate y/o café, mediante una tardeada organizada por Publimetro y Luker.

Toda persona que quiera participar de la Actividad, deberá registrarse, aceptar los términos y condiciones de la Actividad y seguir las instrucciones en el enlace de la Actividad.

Toda persona participante deberá diligenciar sus datos y los de la persona con quien quisiera compartir una Tardeada Luker, y deberá dejar su respuesta/comentario frente a la pregunta ¿Por qué merecen vivir esta experiencia de Luker y Publimetro?

Los 50 comentarios más emotivos serán seleccionados por un comité de Publimetro y Luker para la Tardeada Luker. Las 50 parejas seleccionadas (el participante seleccionado y la persona con la que quiere compartir la experiencia) recibirán a vuelta de correo un Kit Luker para compartir.

2. Requisitos para participar en la Actividad.

Ser persona natural

Ser mayor de 18 años.

Tener cédula de ciudadanía o cédula de extranjería.

Vivir en cualquiera de las ciudades ubicadas en la República de Colombia donde se llevará a cabo la Actividad.

Todo menor de edad se deberá abstener de participar de la Actividad y registrar sus datos a través de los canales habilitados. Todo menor de edad será excluido de la Actividad.

3. Duración de la Actividad.

Fecha de inicio: 10 de septiembre a las 8:00 a.m.

Fecha de finalización: 25 de septiembre a las 11:59 p.m.

Las 50 parejas seleccionadas serán invitadas a una videollamada por la aplicación o plataforma definida por Publimetro y Luker, donde se llevará a cabo la Tardeada Luker y a la cual podrán conectarse en la fecha y hora especificada las 50 parejas seleccionadas.

4. Identificación del Premio.

Cada pareja seleccionada recibirá a vuelta de correo, un Kit Luker que contiene: (i) una (1) Taza chocolatera; (ii) un (1) paquete de café marca Luker en presentación [pequeña/mediana/grande]; y (iii) un (1) paquete de chocolate marca Luker.

El Kit Luker tendrá un código QR para que las parejas seleccionadas puedan conectarse a la Tardeada Luker a través de una videollamada.

El envío de cada uno de los Kit Luker estará a cargo de Publimetro, y serán entregados en las direcciones reportadas por las personas seleccionadas. Ni Publimetro ni Luker serán responsables por cualquier error en la dirección registrada en la Actividad, ni la ausencia de una persona en la dirección registrada que reciba el Kit Luker.

5. Procedimiento de contacto y entrega del Kit Luker.

Publimetro contactará a las personas beneficiadas de esta actividad para verificar los datos entregados y avisarles que les estará llegando el Kit Luker en los próximos días. Posterior a esto, los volverá a contactar para verificar la llegada del mismo y les explicará la metodología de la videollamada.

6. Condiciones y restricciones de la Actividad.

La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de estos términos y condiciones. Para participar en la actividad, los participantes no deben cancelar ningún valor.

Los participantes seleccionados para recibir el Kit Luker se comprometen a:

Recibir el Kit Luker de forma libre y gratuita.

Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para la recepción del Kit Luker.

Realizar la videollamada y autorizar la grabación de la misma para su posterior uso en un video recap de la campaña.

El Kit Luker no es transferible, canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo o por otros productos sin excepciones.

Publimetro y Luker no se hacen responsables por ninguna falla o inconsistencia atribuible al sistema, página web, correo electrónico o redes sociales.

En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como, situaciones que afecten la actividad; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de la misma, Publimetro o Luker podrán modificar en todo o en parte la Actividad, así como, suspender temporal o permanentemente la Actividad sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.

Por la naturaleza de la Actividad, es opcional para los participantes seleccionados participar en la Tardeada Luker. En caso dado de que no se logre contactar a uno de los beneficiados, se procederá a seleccionar al que sigue en la lista de ganadores.

En caso que el participante seleccionado como ganador no acepte el premio o los términos y condiciones de la Actividad, Publimetro asume que renuncia explícitamente al premio, extinguiéndose así su condición de ganador, por lo cual, no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna.

7. Serán excluidos de la participación de la Actividad.

Los participantes que no reúnan los requisitos para participar en la Actividad, y en especial, toda persona menor de edad.

Los empleados, contratistas y/o colaboradores que le presten servicios a Publimetro y Luker, así como los familiares directos de todos estos hasta segundo grado de consanguinidad o parentesco político, quedan inhabilitadas para participar en esta Actividad.

Publimetro se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier participante que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la Actividad, o que no cumpla con estos términos y condiciones, o actúe de una forma que atente contra el honor, la dignidad, la intimidad, la imagen, la integridad física y moral de los demás participantes o de Publimetro y Luker.

8. Exclusión y limitación de responsabilidad.

Publimetro será responsable, única y exclusivamente por la entrega de cada Kit Luker en las condiciones y fechas especificadas en la Actividad.

Publimetro no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones del participante, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.

Cualquier intento por perjudicar el funcionamiento legítimo de esta Actividad podrá constituir una violación de las leyes civiles, penales, entre otras. En caso de presentarse lo anterior, Publimetro se reserva el derecho de iniciar cualquier acción legal contra dicha persona dentro de los límites de la ley.

Los participantes desisten del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, mensajes o información suministrada.

9. Autorización para el tratamiento de datos personales.

La persona que participe en la presente actividad, en calidad de titular de la información, de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza a Publimetro (y las sociedades afiliadas a Publimetro por vínculos de subordinación o control en Colombia o en el extranjero (en adelante las “Sociedades Vinculadas”) y a Luker para la recolección, almacenamiento, utilización, circulación y cualquier otra tratamiento respecto de los datos personales suministrados (que incluye la autorización expresa e inequívoca para la transferencia o transmisión a terceros países, proporcionen o no niveles adecuados de protección de datos, sin perjuicio de los deberes en cabeza de Publimetro al respecto), para las finalidades previstas en el aviso de privacidad de Publimetro disponible en el siguiente enlace: https://www.publimetro.co/co/page/aviso-legal.shtml, y en especial, para:

La administración, operación y realización de la Actividad.

Elaborar y reportar información estadística, adelantar encuestas de satisfacción, realizar estudios y análisis de mercado o de consumo, incluyendo la posibilidad de ponernos en contacto con usted de manera directa o a través de las Sociedades Vinculadas o de terceros delegados por Publimetro.

Envío de los productos digitales o físicos de Publimetro, en especial, el diario digital, y el envío de información relativa a promociones y publicidad de Publimetro y sus anunciantes, pasados, presentes y futuros, que hayan tenido o tengan vínculo y relación jurídica y comercial con Publimetro (en adelante los “ Aliados ”).

”). Sus datos personales podrán ser tratados con fines de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial para nuestros productos y servicios.

Transmitir y transferir, dentro o fuera de Colombia, los datos personales a las Sociedades Vinculadas y a los Aliados para que, a su vez, las Sociedades Vinculadas y los Aliados puedan utilizar sus datos para el envío de información relativa a promociones y publicidad de sus empresas, y respecto de los productos comercializados y/o servicios prestados por las Sociedades Vinculadas y los Aliados, y para las finalidades contempladas en estos términos y condiciones y el Aviso de Privacidad.

Entrega de la información en virtud de un deber legal a autoridades competentes nacionales o extranjeras.

Generar y efectuar cruces en bases de datos administradas por Publimetro, Sociedades Vinculadas, Aliados y terceros (incluyendo, autoridades competentes), para efectos de prestar los servicios y cumplir las finalidades aquí descritas.

Los datos personales que el participante proporcione para efectos de cualquier asunto relacionado con la Actividad, serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales de Publimetro, la cual se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://media.metrolatam.com/2017/12/18/publimetropoliticasdetratamientodeinformacioncolombia-39ab62ecee9d7be60c97c5dab768b789.pdf?ncache=1. Allí, podrá encontrar la descripción de sus derechos, condiciones de seguridad, privacidad, canales de comunicación, así como, las finalidades de carácter general por las cual se recolectan los datos personales.