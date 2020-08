Tulio Zuloaga y su particular forma de afrontar la pandemia

La pandemia por la Covid-19 que ha afectado a gran parte de la humanidad en el mundo entero, también ha generado sus consecuencias en diversos sectores económicos, entre ellos los de la gastronomía, tanto a nivel nacional como internacional.

Y es que a raíz de la situación de confinamiento se han presentado cambios como el confinamiento obligatorio para aportar a soluciones en medio de esta grave situación, lo que ha perjudicado a la industria.

Es por eso que compañias y expertos en el sector han desarollado dinámicas para mantenerse vigentes. Y para celebrar y reconocer las raíces colombianas, la marca propia de Grupo Éxito, Frescampo y el influenciador gastronómico Tulio Recomienda se unieron para hacerle honor a uno de los platos típicos colombianos más representativos: el sancocho, a través de una clase de cocina virtual que se desarrollará este domingo 30 de agosto a las 10:00 a.m., a través de redes sociales.

Tulio Zuloaga, reconocido en el campo gastronómico y quien cuenta con años de experiencia en deleitar a clientes y grandes marcas con sus experiencias gastronómicas y sus Master, ha sido una de las que ha tenido que afrontar la pandemia, hablamos co él y esto fue lo que nos contó.

¿Cuál es su opinión sobre la forma en cómo se va recuperar este sector con la apertura de los restaurantes trabajando solo con un porcentaje de sus mesas?

Los restaurantes deben buscar nuevas maneras de llegar a su público final para ser viables y rentables a pesar de la disminución impuesta. Esto se ha extendido por demasiado tiempo y no se tiene claro cuando volveremos a una reactivación total. Muchos ya lo están haciendo, implementando experiencias en casa tipo catering y ofreciendo cocinas ocultas; llevando el restaurante a las mesas de los comensales que aún temen salir; ofreciendo cursos en sus propias casas con los platos y sabores que siempre amaron del restaurante, además de diferentes propuestas alrededor de clases virtuales y la llegada de algunos de sus platos importantes a las grande superficies y al mercado de domicilios. También he sabido de restaurantes que han montado sus cocinas en foodtrucks para llegar a donde sus clientes estén.

Es decir; el tema ya no es solo ofrecer una experiencia in situ; si no también ser capaces de replicarla por fuera y así se pueden multiplicar y hacer más. Muchas son las propuestas y muchas las que están por venir.

¿De qué otra manera puede el sector gastronómico sobrevivir en tiempos de pandemia?

Sobrevivir, esa es la palabra; sostenerse porque en general la salida más inmediata y práctica han sido los domicilios; pero estos no son ni han sido suficiente.

Hay restaurantes de diferentes ciudades que encontraron la manera de empacar sus comidas de modo tan eficiente que ahora despachan por toda Colombia extendiendo sus cocinas como nunca se habían imaginado.

Hay otros que con recortes de menú y eficientes sistemas lograron volcarse al tema domicilios de manera tan importante, que incluso sus ventas se han visto fortalecidas. Hay restaurantes que han cambiado sus cartas y se han acercado a cocinas que todos entendemos como verdaderamente de domicilio: me refiero a que sacaron su propia pizza, su buena hamburguesa o un gran arroz; tratando de llegar con más fuerza al gran público. Hay quienes han montado experiencias de cocina a distancia y hasta asesorías para quienes necesitan ayuda.

¿En tiempos de confinamiento cocinar se ha convertido en una tarea importante. ¿Algún consejo?

No temerle a la cocina. No andar diciendo “es que a mí se me quema hasta el agua”. Hay que meterse a la cocina con confianza. Cocinar es uno de los actos más humanos y a todos nos pertenece y a todos se nos da bien cuando realmente nos decidimos a hacerlo. Como consejo, buscar cuentas y videos de personas que hacen recetas sencillas para empezar. Prepararlas, volverlas a preparar; y así, de a poquitos irás elevando tus conocimientos, entrenando tus manos y sentidos y serás dueño de una confianza que más temprano que tarde te pondrá a inventar solito en la cocina. El tema es empezar a pesar de lo que pueda pasar.

¿Un menú de coronavirus?

Creo que uno de los platos más preparados durante esta cuarentena fue el falso risotto de TULIO Recomienda, acompañado al final por el mejor helado del mundo con solo 3 ingredientes. Ambas recetas las vas a encontrar el el canal de YouTube de TULIO Recomienda.

Reinventarse es una palabra muy de moda por estos días, ¿cómo lo ha hecho usted?

Primero te doy mi opinión al respecto:

Hoy en día el concepto reinvención le molesta a muchos, se han cansado de él y no entiendo por qué. Un ser humano exitoso es aquel que constantemente se está reinventando: se reinventa en los negocios, se reinventa en la vida, se reinventa en el amor. Yo me reinvento para mejorar y crecer; para servir y ser mejor. Sin reinvención no hay evolución.

Cuando llegó la pandemia yo estaba preparado con una serie de secciones para dar respuesta a las necesidades de la gente. No me reinventé en pandemia, yo vengo reinventándome a diario desde hace más de 10 años y por eso todo este asunto no me tomó por sorpresa. Venía preparado para dar una respuesta inmediata a la situación.

Hoy en día tengo un portal de ayuda a los pequeños emprendedores que ha entregado más de 110 millones de pesos para sostener a más de 70 familias y una serie de proyectos para apoyar a los restaurantes y a los emprendedores. Suelo llamar la batalla de emprendedores. Adicionalmente fortalecí el espacio "Fácil cocina para los que no cocinan" y de esta manera pude ayudar e inspirar a mi comunidad.

¿De dónde sale la idea del sancocho más grande de Colombia?

De la necesidad que existe que los colombianos conozcamos y entendamos más nuestra gastronomía. Necesitamos trabajar en un futuro gastronómico sólido para que mañana seamos reconocidos también por nuestra cocina. Que se pueda hablar de un turismo gastronómico y de un orgullo por los sabores de esta patria.

¿Piensa seguir con sus master en comida?

Si la vida lo permite, así será. Pero volverán cuando sea seguro para la gente y para los restaurantes.

A pesar de la pandemia, ¿cree que los chef viven su 'boom'?

Total. Siento que en este momento en especial han empezado a brillar más. Ya no se trata solo de diversión o de lo que sucede en un programa de TV; la cocina y sus actores han cobrado más importancia que nunca y en todas las casas se volvió un asunto más real: la cocina como arte y como medio para viajar a pesar del encierro.