Camilo Cruz: generando bienestar y felicidad a través de la transformación de espacios

Se suele pensar que crear un espacio, con sus elementos, es un oficio delicado. Es más, que solamente es cuestión de algunos privilegiados o con cierto tipo de gusto para saber combinar muebles, cuadros, tapetes y paredes. Pero, como en toda expresión estética, cuenta mucho el contexto de vida de la persona.

Para quién se transforma ese espacio, para qué, y lo que implica vivir en él: a la larga, por salud mental, y por calidad de vida, es mucho mejor vivir en espacios que se identifiquen con las cosas que más nos representan.

Pero no todos pueden hacerlo. Por esta razón, las historias de transformación de espacios para personas que han dado todo por su familia, se han convertido en momentos inspiradores para muchos en esta situación que pasamos por cuenta de la pandemia del coronavirus.

Es por eso que Discovery Home and Health decidió darle un espacio a este tipo de historias y por medio de 'Mientras no estabas' mostró relatos de personas a quienes su labor es de admirar y por esta razón llevaron alegría a sus casas.

El equipo de renovación estuvo conformado por la actriz, influenciadora y presentadora Maleja Restrepo, el diseñador Camilo Cruz y Beto Dávila, encargado de materializar la obra. En tan solo 48 horas, con la ayuda de expertos en remodelación, amigos y familiares tenían la oportunidad de asombrar a sus seres queridos con la transformación de los espacios que ellos más aprecian.

Cruz fue el encargado de ponerle el toque de diseño a cada una de las transformaciones, hablamos con él sobre su pasión por este tema y las tendencias que están marcando la parada.

¿Cómo empezó a enamorarse del diseño?

Me considero un apasionado del diseño en todos sus aspectos: la arquitectura y el arte, realmente comienzo a familiarizarme con el diseño desde pequeño, atraído por espacios bien logrados, por la iluminación, pero realmente me enamoro del diseño cuando entiendo que es uno de los pilares para el equilibrio y realización del ser, mente, espíritu y cuerpo.

Habitamos una realidad física y tangible que debe ser embellecida y exaltada en la medida de lo posible, eso genera bienestar, de ahí mi cruzada personal por llevar diseño a todos los escenarios que me sean posible.

¿Cómo fue la experiencia de remodelar partes de la casa a personas que lo necesitaron y tenían una historia de vida?

Fue una experiencia sumamente enriquecedora: cada historia me motivaba más que la anterior, me enseñó que no importa cuán pequeño sea un espacio, lo que puede llegar a generarle a un ser humano es tan grande como puedas imaginarlo, más aún cuando en ese lugar se han creado historias de vida.

¿Cómo relaciona el diseño de la casa con el estado de ánimo de las personas?

En general, el diseño y la ambientación de un espacio puede mejorar el estado de ánimo de una persona pero, es principalmente la luz la que incide en la conducta y el estado de ánimo de esa persona, la luz es tan importante que incluso suele definirse antes de ocupar o amoblar el espacio.

Con la luz pueden acentuarse las virtudes del espacio y ocultar sus defectos, hay luz general, pero también luz natural que proviene de las ventanas, luz focal, suspendida y luz de suelo. Esta es última ideal para demarcar recorridos, últimamente aplico mucho en mis diseños luminarias muy pequeñas no superiores a 1 watt.

¿Cómo relaciona usted el diseño en su vida?

El diseño es un camino bien trazado, el diseño es tener un objetivo claro e ir tras él. Es indagar, crear con sentido, el diseño ha dado a mi vida un sentido de organización y enfoque.

¿Qué colores recomienda usted utilizar en el diseño de la casa y porque?