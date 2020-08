Funciones de ciberseguridad que padres deben conocer si su hijo usa TikTok

En el contexto digital y de redes sociales en donde parecen estar casi todos los nichos explorados, resulta interesante el poder de entrada que tuvo la red social: TikTok.

Esta es una red social para para crear y compartir videos, así como para transmitir en vivo. Fue lanzada en septiembre de 2016 por ByteDance, una compañía china y a través de los años cada día toma más fuerza en un mundo que parece no detenerse ante la ola digital.

Y es que las redes sociales dejaron de ser una novedad. Ya se habla de ellas como algo útil y, en algunas oportunidades se ha convertido en algo necesario para llevar adelante ciertas tareas cotidianas o relacionarnos con nuestros amigos y seres queridos, más áun tras la crisis que generó la pandemia por la covid-19 y el distanciamiento social.

El éxito de TikTok explotó hace relativamente poco, ahora está disponible en cerca de 150 países alrededor del mundo y ya ha sido descargada por más de 1500 millones de personas desde su creación en 2016 (en 2018 la aplicación Musical.ly se fusionó con TikTok y trajo con-sigo toda su base de usuarios), y tiene como público más activo a jóvenes de entre 13 y 18 años.

Hoy, es una de las comunidades de video más grandes, y no para de crecer en las nuevas generaciones. Sin embargo hay temas en seguridad que no han sido explorados por muchos padres, teniendo en cuenta que según su politica, la plataforma está dirigida a usuarios mayores de 13 años, y se le ha asignado la ‘calificación estricta para mayores de 12’ en las tiendas de descarga, lo que permite bloquear la aplicación en el teléfono de los niños, pero a pesar de la edad permitida de uso, la app implica un riesgo para la seguridad informática si no se usa con el debido cuidado.

Ciberseguridad

En algunas ocasiones los padres desconocen las herramientas que existen para proteger a sus hijos en las redes, esto ante la cantidad de casos que se suelen presentar de robo de identidad, suplantación de perfiles y hasta ciberacoso. Es importante que usted como adulto responsable de la seguridad de sus hijos así sea en el munfo digital, conozca algunas de las cosas más útiles que puede hacer para evitar o minimizar el riesgo.

Hay que empezar por explicar que cualquier cuenta creada puede ser pública o privada. Si se decide por esta última, usted debe conocer que con esto está aprobando quién ve sus videos, quién lo sigue y quién le envía mensajes. Pero si su perfil es público, cualquiera que esté registrado en la aplicación TikTok podrá ver su contenido. De todas formas, como se lee en el sitio web: “Incluso con una cuenta privada, la información de perfil (incluida la foto de perfil, el nombre de usuario y la descripción corta) será visible para todos los usuarios”. Por esta razón es importante que su hijo no revele en su perfil información personal, como la edad, el domicilio o el número de teléfono.

De acuerdo con ESET compañía de seguridad informática, hay datos que los padres de manera responsable deben conocer. Lo primero, es que al dirigirse a la pestaña de 'Privacidad y ajustes,' se harán visible la opción de “Desintoxicación digital” destinada a ayudar a limitar la cantidad de tiempo que su hijo puede pasar en la app y también puede habilitar el 'Modo restringido', para excluir de los resultados el contenido que puede ser inapropiado para niños menores de 13 años.

Además desde compañía que rige TikTok han delimitado además ciertos contenidos que no pueden publicarse, compartirse o promoverse:

◉ Contenido peligroso o perjudicial.

◉ Contenidos crueles o impactantes.

◉ Discriminación e incitación al odio.

◉ Desnudez o actos sexuales.

◉ Amenazas contra la seguridad de menores.

◉ Acoso o intimidación en línea.

◉ Suplantación de identidad, spam, estafas u otros contenidos engañosos.

◉ Propiedad intelectual y contenidos del lugar de trabajo.

◉ Otras actividades malintencionadas.

Sepa que cualquier usuario puede denunciar un video, a otro usuario o inlcuso un comentario específico desde la aplicación. Además, pueden bloquear otros usuarios y habilitar restricciones a comentarios o mensajes.

Por último, TikTok ha creado también un recurso especialmente dedicado a padres en su sitio web, que podrán leer para profundizar sobre algunas cuestiones mencionadas.