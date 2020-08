Cómo prevenir y curar los estragos en la piel por el uso del tapabocas

Usar máscaras faciales es un paso clave para prevenir la COVID-19, pero a muchas personas les ha provocado efectos secundarios como resequedad en la piel y hasta acné.

Muchos trabajadores en lugares como salones de belleza, restaurantes, tiendas minoristas y en el cuidado de la salud usan máscaras durante sus turnos durante la pandemia. Y aunque los expertos recomiendan usar máscaras en público para ayudar a reducir la propagación del coronavirus, el uso de éstas puede provocar roces en la piel del puente de la nariz, el mentón, las mejillas e incluso detrás de las orejas.

Inlcuso, algunas personas desarrollan picazón o sarpullido. Las condiciones sudorosas o húmedas debajo de la máscara pueden provocar brotes de acné, entre otras, sin embargo es de uso obligatorio y con unos cuidados básicos lo puede prevenir.

Hablamos con Norma Páez experta en dermatología cosmética de Bella Piel y nos compartió los puntos más importantes a tener en cuenta.

¿Cuál es el mejor consejo para evitar que la piel se irrite?

A causa del uso prolongado del tapabocas es posible que la piel sufra lesiones o irritaciones, el consejo para evitarlo es tener una rutina de limpieza e hidratación para fortalecer “la barrera cutánea”; se debe ajustar el tapabocas de manera firme, pero evitando puntos de presión sobre la piel y en caso de presentar irritación usar productos antiinflamatorios y de ninguna manera suspender el uso del tapabocas porque en este momento la prioridad es preservar la salud y cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia.

¿Qué tipo de tapabocas aconseja usar a las personas que sufren de irritación en la piel?

Si la piel es sensible o sufre de irritaciones lo más aconsejable es utilizar tapabocas quirúrgico hipoalergénico, que sean de una textura suave para que no lastime la piel; debemos tener en cuenta la seguridad y eficacia que nos brinda este, no solo debemos revisar la ficha técnica sino que podemos realizar la prueba del aerosol para sentirnos seguros.

Muy importante también hacer una rutina de cuidado de la piel y súper importante mantener el tapabocas limpio. Pudiera usarse el EpiSoleil gel pre y post; el cual es un producto que contiene hidratante, antioxidante y antiinflamatorio.

¿Cómo cuidar la piel para salir a la calle, teniendo en cuenta que llevamos encerrados muchos días por la cuarentena?

Recordemos que tenemos unos niveles de polución y contaminación altos y aunque en la cuarentena disminuyó un poco debemos seguir cuidando nuestra piel del daño que nos puede causar la contaminación que sigue allí, igualmente debemos cuidarnos del fotodaño y por ende del envejecimiento prematuro que el sol nos puede causar a la piel si no nos cuidamos de él.

El cuidado diario debe ser similar al de antes de la pandemia ya que igual estamos expuestos a las luces de la casa, de las pantallas, a la luz visible, a la luz azul y rayos infrarrojos que alteran notablemente nuestra piel, al igual que los rayos UVB y UVA que recibimos al salir al patio o salir de la casa.

¿Es probable que los rayos del sol ahora afecten más la piel?

En la actualidad debido al daño en la capa de ozono los rayos del sol llegan con mayor facilidad a la tierra, por ello nos están afectando la piel causando envejecimiento cutáneo, manchas, fotodaño y en algunas personas cáncer de piel, así que debemos cuidarnos todos los días.

¿Es necesario el uso de bloqueador solar en zonas donde cubre el tapabocas?

Totalmente necesario, en la nueva normalidad el tapabocas funciona como un medio físico de protección solar pero de ninguna manera se debe perder la buena costumbre de aplicar el protector solar todos los días así no salgamos de la casa. Es muy importante utilizar el protector solar en todo el rostro y en zonas expuestas como escote, cuello y orejas.

¿Cuál sigue siendo el factor que más afecta y por el cual se da el cáncer de piel?

El principal factor que contribuye al cáncer de piel es la exposición solar; un tipo de cáncer de piel se relaciona más con la exposición periódica intensa (quemaduras solares en las primeras décadas de la vida) y otro con la acumulación de la radiación solar recibida durante muchos años. Debemos evitar exponernos a los rayos del sol sin una protección adecuada y evitar la utilización de cámaras de bronceo.

Rutina de cuidado

Según los expertos de Mayo Clinic, para aliviar estas complicaciones del uso de máscaras durante la pandemia de COVID-19:

-Adopta una rutina regular de cuidado de la piel. Limpia e hidrata tu rostro antes y después de usar una máscara. Si su piel tiende a estar del lado graso, busca una crema hidratante soluble en agua.

-Use una pomada o vendaje de barrera. Para prevenir o aliviar las lesiones cutáneas causadas por la presión o la fricción de las máscaras, una capa gruesa de óxido de zinc puede calmar y proteger la piel. El óxido de zinc es un protector de la piel que se usa a menudo para la dermatitis del pañal o la piel muy agrietada. Úsalo en el puente de la nariz o detrás de las orejas.

-Trata el acné. Si desarrolla acné, limpie su piel regularmente. Usa una crema hidratante soluble en agua. Además, evite reventar o apretar las espinillas, que pueden contribuir a la inflamación e infección del área.