Cómo ayudar a una mascota a superar el duelo y el estrés ante la covid-19

Con el tema de la pandemia es probable que ya no comparta con compañeros de oficina, solamente hay interacción virtual. Pero en su casa, en medio del estrés hay un peludo que lo huele o lo lame, un par de ojos brillantes e inocentes que le endulzan el día, la magia que logran las mascotas.

Uno de los motivos por los que perros y gatos mejoran su salud mental es porque eliminan el sentimiento de soledad, uno de los muchos que nos embargan con la situación de la covid-19. Sin embargo estar con ellos da la certeza de que alguien lo acompaña y que puede contar con su compañía en todo momento.

Muchas veces cuando alguna de nuestras mascota fallece, es normal sentir un dolor tan profundo que es casi insoportable, pero, se ha preguntado qué sienten ellos cuando pierden a su amo. Nick White, reconocido experto en entrenamiento de perros y veterano de la marina en la guerra de Irak, habló de su experiencia con las mascotas durante el confinamiento.

Este experto hace parte de “America’s Top Dog” del canal de televisión A&E, allí mostró durante este nuevo programa, sus conocimientos en psicología canina para saber cómo cuidar a las mascotas en los tiempos de crisis que atraviesa la humanidad por el Covid-19.

Hablamos con él y esto fue lo que nos dijo:

¿Cómo cuidar de la mascota ante la crisis del COVID-19?

Creo que, desde la perspectiva de los perros, el coronavirus ha hecho todo más fácil para ellos. Los lugares no están llenos así que ya no tienen que lidiar con ello, la gente ya no está tanto afuera como solían hacerlo. Por lo mismo, creo que el estrés que viven ahora es mínimo.

Hay otro tipo de situaciones que sí podrían generar estrés en ellos y de lo que sí deberíamos protegerlos. La mejor forma de ayudar a nuestras mascotas cuando están sometidas a niveles de estrés es entrenarlos. Funciona igual con las personas, la única forma de estar preparado es estar entrenando lo más posible. Así, cuando entrenas y te enfrentas a contextos caóticos, es más fácil adaptarse, claro, te sentirás incómodo, pero serás capaz de manejarlo gracias al entrenamiento al que te has sometido previamente.

¿Cuáles son los comportamientos poco usuales en mascotas tras el encierro por la pandemia?

Considero que la mayoría de perros aman la situación actual. Creo que los perros están disfrutando demasiado de estos días. Para nosotros es desafortunado, claro, porque modificó nuestras vidas normales, pero para los perros es una época feliz, están todo el día en casa con sus dueños. Posiblemente deben estarse preguntando ¿qué está pasando en el mundo?, pero igual creo que aman la situación.

¿Cómo ayudar a una mascota a superar el duelo de su amo fallecido en la pandemia?

Esta es una consecuencia demasiado desafortunada del coronavirus, muchas de las personas que han fallecido por esta enfermedad tenían perros de compañía. Creo que lo que pueden hacer las personas en estos casos, la familia especialmente, es llevarse a los perros con ellos. Finalmente es con ellos con quién pueden sentirse en casa.

Son 18 horas al día y siete días a la semana en los que ellos estaban al lado de sus dueños viendo televisión en el sofá, sería extremadamente traumático y desafortunado para ellos cambiar de este ambiente en el que han estado, no sé, ocho o nueve años, y llegar a un refugio para animales en donde no conocen a nadie.

Creo que a veces los perros son mejores seres que las personas…

Sí, estoy totalmente de acuerdo. Los perros son seres profundamente compasivos. Son seres que solo buscan afecto y atención.

¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado trabajar con perros?

Creo que haciendo este programa y teniendo en cuenta mi recorrido trabajando con ellos, he aprendido que los perros son capaces de cualquier cosa, ellos absorben absolutamente todo lo que tú les enseñas.

¿Cuál es la manera más efectiva de entrenar a un perro, por ejemplo, para que participe en el programa “America’s Top Dog”?

Lo que me gustaría ver que la gente hiciera es, tal como hacen las personas que participan en American Ninja Warrior, construir un circuito de obstáculos en su patio trasero. Entonces creo que esta sería una gran forma de entrenarlos, la gente debería empezar a construir estos espacios para que un perro pueda llegar a participar en ‘America’s Top Dog’. Un perro de 8, 9 o 10 semanas está listo para empezar, a esta edad se les puede trabajar en la confianza y en la exposición a la que un programa como este puede enfrentarlos.

Sobre el programa

Este nuevo reality reúne a los mejores perros K9, conocidos como policía, y perros domésticos junto con sus adiestradores mientras compiten frente a frente en la última carrera de obstáculos más emocionante e intensa pensada para el entretenimiento de toda la familia.

Una serie innovadora de competencia con impresionantes y habilidosas mascotas que es presentada por el reconocido periodista y comentarista deportivo Curt Menefee junto con el entrenador experto, Nick White y con informes de Jamie Little, en la que el ganador de cada episodio recibe un premio de 10.000 dólares y el ganador final se consagra con 25.000 dólares y una donación para una organización benéfica de su elección.