Agrocampo, el hipermercado veterinario más grande de Colombia, está adelantando una campaña de voluntariado para ayudar a los animalitos de la calle durante la medida de contingencia declarada en el país por la propagación del COVID-19.

Siguiendo las instrucciones y decisiones a nivel mundial, en pro de la prevención, salud y bienestar de los colombianos, Agrocampo adoptó las medidas dispuestas con relación a la emergencia sanitaria declarada y por estos días está realizando una campaña de concientización para ayudar a los animalitos de la calle con agua y comida.

Debemos ayudar a los animales de la calle durante la cuarentena

“Los peluditos callejeros no entienden lo que está pasando. En los próximos días habrá muy pocas personas en la calle y ponernos una patica en el corazón será fundamental para evitar la indiferencia, por favor, si ves un peludito afuera de tu casa no lo dejes ir sin un poco de agua y comida, recuerda que ellos también son vulnerables y no son transmisores ni portadores del COVID-19”, así lo anunció Agrocampo, a través de un comunicado.

Miles de animalitos abandonados esperan que una familia les abra la puerta, así que no dude en ayudarlos.

