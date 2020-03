Médicos italianos muestran los efectos de las largas horas de trabajo

Los héroes modernos no llevan capa ni tampoco una espada. Son los doctores, enfermeros y el resto de personal sanitario.

Luchan desde hace semanas en diversas partes del mundo por ayudar a las personas contagiadas con coronavirus.

Actualmente la enfermedad ha cobrado la vida de más de 15.000 personas en 178 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no ve muy claro el fin de la enfermedad, por lo que en los cinco continentes se mantendrá la cuarentena para evitar que crezca el número de los afectados.

Uno de los países que más se ha visto perjudicado es Italia.

Actualmente lidera la lista de fallecidos con 4.500 y son más de 60 mil personas las que han contraído el virus, de los cuales 7.024 se han sanado, de acuerdo con cifras oficiales.

Por este motivo y el hecho que tienen gran población de ancianos, en el país con forma de bota se lidera una ardua lucha contra el COVID-19, especialmente en los hospitales.

En las redes sociales circularon fotografías del personal de salud italiano que pasa largas horas del día atendiendo los casos.

Dando prioridad a los más graves dentro de cuidados intensivos, por lo que en sus rostros quedaron marcadas las mascarillas protectoras.

Some of Italian nurses & doctors after long hours of work in intensive care. ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/YAG9oVcgrq

— Travelito (@Travelito24) March 22, 2020