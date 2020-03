¡Nuestro pelo si es capaz de romper estereotipos!

A lo largo de nuestra vida, nuestro pelo habla por nosotros. Lo usamos para contarle al mundo quiénes somos y qué queremos decir. Pero con mucha frecuencia, las mujeres y hombres son juzgados si su pelo no se ajusta a las reglas y expectativas, muchas anticuadas, que la sociedad tiene con respecto a cómo debemos usarlo.

Pantene sabe que el pelo puede decir muchísimo sobre quiénes somos. Tenemos la misión de desafiar los prejuicios y promover un nuevo estándar de lo que se considera un pelo increíble…. un pelo que se define solo por la persona que lo usa.

Nos inspiran las historias de las personas que usan su pelo como un medio para expresarse y para contarle su verdad al mundo. Sigue leyendo y verás que romper la norma puede liberar un gran potencial.

Nuestro cabello es sinónimo de identidad

Bella Castiblanco se dio a conocer en un reality de modelos colombianos. y aunque no ganó, sí se robó el show, especialmente por esa hermosa cabellera lisa y larga. Y aunque para nosotros podría ser un simple pelo lindo y bien cuidado, para Bella ha significado una expresión de su feminidad y de su verdadera identidad.

"La sociedad dice que mi pelo está muy largo, me han llamado 'virgen de pueblo, pocahontas' y lo bueno de las dos es que tienen un pelo divino. Así que mi pelo les dice: 'Di lo que quieras'. Si te quedas viéndome es porque soy sedoso y mi brillo te cautiva, no es lo largo que soy, es la historia que llevo consigo".

Un pelo natural que acaba con los prejuicios

Hace unos meses, la presentadora Silvia Corzo sorprendió a los televidentes y a sus seguidores en las redes sociales con un radical cambio de look. Y es que dejó atrás su melena larga para empezar una nueva etapa junto a su cabello corto. Y es que dejó atrás su melena larga para empezar una nueva etapa junto a su cabello corto. Pero eso no fue todo, pues la presentadora también se atrevió a mostrar sus canas y a dejar atrás esos prejuicios respecto a que estas significan vejez.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: algunos halagaron su decisión, mientras que otros le pidieron que volviera a ser la de antes. Sin embargo, a pesar de los comentarios, Silvia se mantuvo firme y les contó a sus seguidores que las grandes transformaciones comienzan por uno mismos y, por qué no, con nuestro cabello.

Mi pelo dice: ¡esta soy yo!

"Por mucho tiempo oculté el color de mi pelo, porque para la sociedad las canas significan vejez. Un día me di cuenta de que por eso estaba sometiéndolo a tratamientos agresivos y además no estaba siendo coherente con un aspecto de mi solo por no incomodar a los demás. A mí me gustan las canas, así que decidí lucirlo natural. Si mi pelo hablara, diría: "Esta soy yo… por fin".