PubliRetoAmazonas: ¿Haz soñado con viajar al pulmón del mundo? Este reto es para ti

¿Qué debes hacer para participar?

Sube un video de máximo 30 segundos a tus redes sociales con el hashtag #PubliRetoAmazonas y etiqueta a @PublimetroColombia y @OnVacationOficial en Facebook e Instagram. En el video debes disfrazarte y realizar un acto divertido caracterizando un personaje que represente el Amazonas con materiales reciclables, no importa el lugar.

La persona elegida se llevará un viaje doble:

4 días / 3 noches todo incluido en el Hotel On Vacation Amazonas.

Un jurado conformado por Publimetro y On Vacation elegirán el video y disfraz más original, creativo que haga honor a nuestra Amazonia.

Fechas:

Tienes del 13 de noviembre al 06 de diciembre para subir tu video.

El 09 de diciembre se anunciará la persona elegida.

Legales:

*Los viajes incluyen:

Tiquete aéreo ida y regreso para el ganador y su acompañante, hotel, alimentación y bebidas dentro del hotel. / El tiquete aéreo del ganador sale desde Medellín, Cali o Bogotá.

Los viajes no incluyen:

No está incluido: Los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. Entrada a los sitios turísticos, servicios de toures y alimentación no relacionada en el paquete. Contribución de ingreso a Leticia. No aplica traslados de ciudades intermedias a las ciudades principales donde tenemos vuelos a los destinos. / Este viaje no aplica para puentes festivos, no aplica temporada alta del 8 de dic del 2019 al 15 de enero del 2020, sujeto a disponibilidad, plazo para redimir el viaje debe ser antes del 10 abril del 2020. / No aplica para semanas de receso, ni festivos ni temporadas altas.

Condiciones:

Aplican penalidades por cancelación o cambios de fecha. (Aplica las políticas establecidas por Tour Vacation), Itinerarios programados por la aerolínea. No es canjeable por dinero. No es acumulable con otras promociones. / Para la redención del certificado cuentan con 6 meses a partir de la entrega o anuncio de los ganadores o personas a quienes se les asignen. Está sujeto a disponibilidad y ocupación hotelera. RNT No 26847. Tour Vacation Hoteles Azul SAS advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionadas penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. / On Vacation y Publimetro Informan que el tráfico de flora y fauna es un delito y el código penal colombiano establece penas de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 15.000 SMMLV, por eso los invitamos a abstenerse de comprar, consumir, comercializar y en general a evitar cualquier consumo de huevos y carne de origen silvestre en Amazonas, si usted observa cualquier comportamiento de esa índole proceda inmediatamente a denunciarlo a la policía. / Este concurso no está relacionado con Instagram.

Apoya: www.OnVacation.com