¿Lentes de contacto o gafas?: así podrás complementarlos para tener una Mirada Completa

Las gafas se han convertido en un elemento indispensable en la vida de las personas que tienen alguna condición visual, pues estas no solo mejoran la calidad de vida, sino que permiten evitar consecuencias a largo plazo que puedan ser difíciles de remediar. Sin embargo, es posible que a veces dejemos de lado algunas actividades por el uso de las mismas.

¿Qué tan fácil es salir a correr en las mañanas sin que tus gafas se empañen? ¿Qué tan fácil es hacer los saludos al sol de yoga, sin que tus gafas no sufran un riesgo de caída y peor, de ruptura? El mundo ha avanzado. Cada vez más los colombianos se vuelcan hacia las actividades deportivas y/o físicas de alto movimiento y por qué no, extremas.

Uno de los problemas más comunes que tienen que afrontar las personas que presentan dificultades visuales es que las actividades deportivas o ciertos espacios en el ejercicio y el desarrollo físico quedan vedadas, pues la dependencia de las gafas dificulta o imposibilita realizarlas. Este es el caso de Lina Martínez, estudiante de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A Lina le diagnosticaron miopía y astigmatismo y decidió comprar sus gafas favoritas, las cuales adapto a su estilo y se volvieron un sello de su personalidad, pero con el pasar de los meses, descubrió que sus actividades favoritas dejaron de ser sencillas, pues las gafas no están diseñadas para este tipo de actividades.

“A mí me gusta correr y montar bicicleta. Después de que me pusieron gafas, no podía hacerlo. Es incómodo y casi siempre eso termina en unas gafas rotas y sacar dinero para comprar otras”, cuenta la joven de 25 años.

Y es que la situación es la misma para millones de colombianos, que ante un problema visual dejan de hacer lo que los mantiene activos y lo que los hace felices, pero la tecnología, la investigación médica y científica, ha desarrollado una opción, que cada vez se vuelve más accesible y sencilla de usar, para que no haya excusas.

Ópticas GMO, una de las marcas líderes en salud visual y líder en el país en el mercado óptico, recomienda que para tener una Mirada Completa se deben usar las gafas oftálmicas, ya que estas son capaces de ofrecer protección adicional a los ojos con tratamientos de antirreflejo, fotosensibles y filtros de luz azul para el uso de dispositivos con luz led. Además, existen una gran variedad de modelos de marcas de tendencia para combinar con tu estilo de vida.

Por otro lado, existen los lentes de contacto, encargados de brindar una visión panorámica y cómoda. Estos se pueden usar en aquellas actividades que las gafas no permiten, y por supuesto, te dan la posibilidad de complementar tu look con gafas de sol. Pero lee hasta el final y te contaremos cómo acceder a la posibilidad de una prueba gratuita.

¿Cuáles son las ventajas de usar gafas oftálmicas?

Hoy en día las gafas oftálmicas cuentan con diferentes tipos de tecnologías que permiten concentrar en un mismo lente, la formulación que la persona requiere, lo que nos permite ver y enfocar nítidamente a cualquier distancia.

Las personas que no cuentan con formulación pero usan continuamente dispositivos con luz led como computadores o celulares, pueden mejorar la fatiga visual con tratamientos de luz azul que filtran una proporción de esta luz azul nociva.

Brindan seguridad a los ojos por sus lentes.

Mejora nuestra vida diaria, doméstica y laboral en donde, generalmente, estamos en constante movimiento.

Pueden tener tratamientos con beneficios que no se pueden tener en los lentes de contacto: antirreflejo, fotosensibles y filtro de luz azul.

¿Cuáles son las ventajas de usar lentes de contacto?

Los lentes de contacto te brindan comodidad al practicar deportes y ejercicios: con los diferentes tipos de lentes de contacto puedes realizar yoga, correr, hacer deportes extremos, escalar e ir al gimnasio, sin que tus gafas y economía corran riesgo.

Los lentes de contacto se adaptan a la forma de tus ojos, por lo que terminan siendo muy eficaces en la visión periférica.

Los lentes de contacto no llamarán la atención, pues será como si no tuvieras nada.

Podrás montarte en la montaña rusa más grande del mundo y no habrá ni un riesgo a que te quedes sin tu segundo par de ojos.

Complementar tu tratamiento de gafas con lentes de contacto, te brinda una mirada integral de la vida. Recuerda utilizar tus gafas en tus actividades del día a día según te lo recomendó el especialista, eso sí, alternándolas con lentes de contacto para disfrutar libremente de actividades deportivas y/o físicas de alto movimiento y disfruta la libertad de ver bien.

¿Cómo puedo probar cualquiera de estas dos opciones?

GMO, entendiendo que no es fácil para ti decidirte y probar cosas nuevas, ha decidido volver con su campaña Mirada Completa en su segunda versión. Allí busca que más colombianos prueben los lentes de contacto y puedan ver la vida con otros ojos para hacer actividades importantes y que nunca dejes de hacer lo que te gusta. GMO te ofrece visitar sus tiendas, realizarte el examen visual son sus especialistas y pedir una prueba gratis de lentes de contacto, para que veas el mundo con una mirada completa.

Visita los términos y condiciones en https://gmo.com.co/promotions