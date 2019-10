Lentesplus.com, de startup a una de las compañías más exitosas de Latinoamérica

¿A quién no se le han empañado las gafas tomando café? ¿Y a quién no se le ha hecho imposible ver una película 3D por culpa de sus gafas? ¡Y ni hablar del momento de hacer algún deporte o salir de fiesta! Estos tormentos, que comparten todas las personas que usan lentes, no tienen que ser para siempre.

Y es que hoy en día, usar lentes de contacto es más fácil de lo que usted piensa. Ya sea por estética, practicidad, o ambas razones; cada vez más personas los prefieren, y así mismo buscan una empresa confiable que piense en su salud visual tanto como en su comodidad y necesidades.

Lentesplus.com, que ya cumple cinco años en el mercado colombiano, se renueva pensando en sus clientes y su estilo de vida. Esta tienda en línea de lentes de contacto, que apuesta a un servicio personalizado, compite con precios justos y un amplio portafolio de marcas disponibles para todos los bolsillos. Por si fuera poco, ofrece el servicio de envíos y devoluciones sin costo alguno.

