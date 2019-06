Por el legítimo derecho a incomodar

View this post on Instagram

#30daysofgay . Es fea y no puede conseguir un hombre, no ha habido uno macho que “la haga sentir mujer”. Querdxs todxs: ¿qué es eso de sentir mujer? Repita conmigo: sentir mujer. ¿Es consciente de lo ridículo que se oye? Suena a balada machista de los ochenta. Pero más allá de lo feo que suena, el significado es peor porque le otorga al hombre el poder definir a una mujer, de determinar quién es y basado únicamente en la presencia de un hombre en su vida. Ese poder es mío y solo mío. Yo no soy lesbiana porque aún esté esperando ese príncipe azul que me rescate de mi homosexualidad, lo soy precisamente porque no me interesan los príncipes azules, ni morados, ni de ningún tipo. No los necesito para enamorarme, “sentirme mujer” y mucho menos soy menos mujer por no estar con uno. Tampoco los odio, son familia, grandes amigos, gente que me rodea pero no tienen poder para definirme y no me atraen física, sexual o afectivamente. #pride #loveislove #lovewins #queer #lgbt #OrgulloLGBTI #50añosdeorgullo #orgullo2019 #masamor #globalgaygirlgang #stonewall #pride2019 #pridemonth2019