Minnie Mouse más que un referente, un ícono en la moda

Minnie Mouse es mucho más que el interés amoroso de Mickey: de hecho, por sí misma, ha obtenido su propio lugar en la cultura pop. Y la moda ha sido el campo más amplio, imaginativo y divertido en el que ha podido adquirir estatus de ícono y desplegar su personalidad.

La ratona no es la típica heroína deslucida si se habla de moda: de hecho, ya para 2012, hubo un pequeño fashion film donde ella era la protagonista, junto con otras personajes íconos de moda de Disney, como Cruella DeVil. Al lado de las personalidades de la industria de ese entonces (como Alber Elbaz, en ese entonces en Lanvin, Pat McGrath, quien la maquillaba, Daphne Guiness, Carine Roithfeld, Naomi Campbell y Sarah Jessica Parker, entre otras), Minnie se enfundaba en las creaciones de diseñadores como Nicolás Ghesquiere y ostentaba todo su garbo. Todo para promocionar la oferta de la también tienda estandarte de departamentos, si se habla de moda, Barney’s.

A primera vista, el estilo de Minnie es fácil de subestimar: podría ser el de una caricatura básica con moño, zapatos y falda, una de tantas que representaba la feminidad en la temprana era de las caricaturas . Pero en sí, ella representa todo un estilo. Uno que puede ir desde el pop más puro al estilo Roy Lichtenstein, hasta el hip hop y el athleisure del nuevo milenio. Pero el estilo original se llama Minerva, y ha ido evolucionando con el tiempo. En los últimos años, Lauren Conrad lo usó de concepto para la firma Kohls e Isabel Caviedes lo llevó más allá de lo literal, al tener toques de neón y hip hop en su colección de Colombiamoda 2018. Sí, Minnie es universal, dinámica, versátil. Es tan reconocible como Madonna y se ha reinventado tanto como ella. Tanto, que hasta Christian Louboutin le hizo su propio modelo: “Madame Mouse”.

Por esta razón, varios diseñadores colombianos repiensan a Minnie como musa y referente de moda y el estilo que ha encantado a tantas generaciones, marcas y consumidores.

Isabel Caviedes:

Minnie Mouse, sin dud,a es un ícono de moda muy importante para mí y creo que para muchos. L o más bello de todo es que su estilo es atemporal, romántico y único. Creo que en la mente de todos tenemos presente claramente cómo es Minnie y su estilo girly nos atrapa a todos.

Ella me ha inspirado debido a su carácter divertido y jovial. Me parece fascinante cómo a través de los años su estilo permanece fiel a sí misma, pero no deja de estar vigente. Realmente evolucionar sin perder la esencia es lo que más me parece mágico de ella y sin duda, pasa de generación en generación dejando huella.

Juan Pablo Socarrás:

Para mí Minnie, sin duda, es el primer ícono de moda para todos los niños del mundo entero. Es el mejor referente e influenciador de valores y moda. Es se personaje que evoca una tendencia con sus pepas y lazos. Es un fuente de inspiración para el universo de la moda y claramente para los que hacemos parte de ella de alguna forma. No por nada, hemos podido evidenciar a este personaje vestido por grandes diseñadores en el mundo.

Es más, a mí me ha inspirado para muchas cosas, desde pequeño con sus pepas, lazos, en resumen, con su estilo de vestir. Realmente sí la catalogo como una fuente de inspiración.

Muchos diseñadores colombianos queremos vestir a Minnie: Silvia, Johanna Ortíz, Francesca Miranda, Faride Ramos, Socarras. Hacer un proyecto grande de moda ligado a Minnie sin duda, es un sueño en lo personal.

Ricardo Pava:

Definitivamente debo expresar que es un ícono que genera una recordación en la generación adulta, que siempre la hemos tenido presente. Y también esa parte romántica y tierna para las personas jóvenes.

Creo que nos transporta a nuestra infancia, nos prolonga y nos extiende a través de los niños que siempre mantienen viva la moda y por eso creo que es muy importante en el mundo. Minnie puede inspirar muchas cosas desde el punto de vista creativo como una figura muy femenina, divertida, romántica y tierna. Es muy dulce y a partir de eso, creo que los creativos pueden generar mucha creación a través de esa inspiración de ese ícono que es ella.

Silvia Tcherassi:

El secreto del estilo es la constancia y ella es un ejemplo de ello, porque siempre la hemos visto con un look festivo y glamuroso que se adapta a los tiempos, bien sea incorporando el espíritu de los sesenta o el minimalista de los noventas. Hoy se viste como si fuera toda una estrella del streetstyle.

Maria Helena Villamil:

Minnie ha trascendido y transmitido un legado de feminidad y sofisticación. Mi marca está inspirada en esas mujeres empoderadas, auténticas, cultas y que aman la moda, pero, sobre todo sentirse cómodas seguras y únicas. Minnie las representa.