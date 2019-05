El gimnasio para que los niños aprendan desde pequeños a manejar su actividad física

En Bogotá y Barranquilla opera una de las cadenas de gimnasios más innovadoras del mundo. Se trata de The Little Gym, creada en 1976 por el educador, músico y kinesiólogo Robin Wes. Desde entonces ha impactado la vida de millones de niños con más de 450 gimnasios en 33 países alrededor del mundo, incluido Colombia.

Su metodología revolucionaria busca crear las condiciones ideales para que niños desde los cuatro meses hasta los 12 años puedan explorar su desarrollo físico, cognitivo y social permitiéndoles ser más felices, seguros de sí mismos y con alta autoestima. Por eso, más que un ambiente competitivo por ser el mejor, TLG busca desarrollar capacidades para que sean competentes y saquen lo mejor de cada uno.

En Colombia, la franquicia ha venido desarrollándose desde hace cuatro años. Hasta el momento cuenta con unos 600 niños activos que usan las tres sedes que existen en el país, dos en Bogotá y una en Barranquilla.

Sus creadores explican que The Little Gym no reemplaza las necesidades que suple el jardín, sino que es una actividad extracurricular que les ayuda a los niños con competencias físicas y los prepara tanto para el jardín, a los más pequeños, como para el colegio.

Bajo la filosofía de ‘diversión con sentido’ y con la ayuda de equipos de gimnasia certificados por USAG -el organismo nacional que rige la gimnasia en EE. UU.-, y música especialmente compuesta para este propósito, el proceso de aprendizaje busca trabajar progresivamente cada una de las etapas de crecimiento. Se busca crear experiencias únicas y vivenciales en las que los pequeños descubren los beneficios del ejercicio físico de tal forma que se vuelven parte de sus hábitos de vida.