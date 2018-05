"Vender una casa es vender un sueño" Tracy Metro

Tracy se dedicó a la actuación y luego se convirtió en decoradora, ahora está a cargo del programa ¿Qué le pasa a mi casa?, donde se ocupa de remodelar hogares con el fin de hacerlos más atractivas para la venta. Problemas estructurales, de distribución, iluminación… a veces sólo un detalle puede frustrar una venta, para eso ella pone sus conocimientos, en el show comparte los desafíos y exigencias de dueños de casas y apartamentos, desesperados por vender sus propiedades.

Es experta en tendencias y en estilismo de interiores, realiza trabajos de consultoría y participa en numerosos proyectos sobre nuevas tendenciascompartiendo sus conocimientos.

La experta habló con PUBLIMETRO sobre su trayectoría, trabajo y diseño.

¿Podría contarnos sobre su vida, lo que hace para vivir, qué estudió y cómo terminó en la televisión?

Oh, gran pregunta. Cuando era una adolescente muchas de mis amigas leían revistas americanas en las que aparecían chicos, y estaban locas por ellos, pero yo estaba más interesada en leer artículos de arquitectura o guías de decoración, que en leer sobre los temas de ellas. Eso fue un punto muy importante para mí.

Luego, cuando entré a la Universidad estudié diseño de interiores, pero me di cuenta de que me gustaba, pero no me encantaba, no era exactamente lo que yo quería hacer. No fue hasta que tuve mi primera casa que realmente me empecé a preocupar por su construcción, y junto a ello, cómo trabajar el diseño. Diseñamos la cocina, el baño… todo. Y fue entonces cuando me di cuenta… ¡oh! todas esas cosas de diseño que había visto y todas las fotos que había tomado, verlas junta me hizo pensar: ok, quiero ser una diseñadora de interiores. Entonces así fue como empecé a hacerlo.

¿Cómo llegó a ‘¿Qué le pasa a mi casa?’?

Fui contratada desde Estados Unidos para ser la presentadora del programa original en Reino Unido. Debo contar que ¿Qué le pasa a mi casa? Fue un programa muy popular en los 90 en Inglaterra. No sé en otras partes del mundo, pero allí sí lo era. Estuvo fuera del aire por unos años y después decidieron traerlo de vuelta, fue entonces cuando pensaron que querían un talento fresco y lo que me dijeron es que ellos querían a un estadounidense descarado que les diga las cosas como son.

Después de buscar y buscar, me encontraron a mí porque fui presentadora de varios programas, hago diseño de interiores en la vida real y en la TV. La productora había visto uno de mis programas, me invitaron a audicionar y de esta forma obtuve el empleo.

¿Cuál es el trabajo de un decorador/diseñador de interiores?

Yo siempre digo que el trabajo de un diseñador de interiores o decorador es hacer que un hogar o un espacio hable de quien es la persona. No se trata de quien tú eres… no se trata acerca de mí es sobre el cliente y todo lo que pueda salir de él. Yo solo soy una mediadora del hogar. Creo que un hogar es la expresión de cómo alguien es en su interior y mi trabajo es saber tomarlo, ver todas las cosas que ellos dicen y lo que quieren a futuro luego juntarlas para que salga exactamente quienes ellos son. La pintura, la decoración, lo muebles… todo.

¿Hay personas que temen que un decorador haga el trabajo… cómo elimina ese sentimiento en sus clientes?

El trabajo de un diseñador de interiores realmente es, como decía anteriormente, lograr que el hogar sea una expresión de quien la persona es en el interior. Mi trabajo como diseñadora y decoradora es saber quién eres, exactamente qué quieres. Hay diseñadores que todo lo que hacen luce igual y eso no debería ser así porque no a todo el mundo le gusta lo que a mí me gusta. (…) A mí por ejemplo me encantan las bananas. La idea no es que la gente diga como “uy esto no era lo que yo esperaba”.

La gente siempre quiere saber, ¿cuáles son los errores de decoración más comúnes?

Uno de los más grandes es que la gente en general tiene demasiadas cosas. Nos gustan nuestras cosas, muchos creen que nuestras pertenencias representan quienes somos. Es tan difícil deshacernos de esa silla, usted puede odiar esa silla, pero no se quiere deshacer de ella porque siempre piensa la va a necesitar o incluso que le podría molestar a alguien de su familia.

Es decir que después de que usted diseña algo ¿va y habla con el cliente y ellos le dicen que haría falta para que quede terminado?

Sí. Actualmente lo que yo hago es que tengo al menos 30 diseños y cada uno mide 10 pulgadas y les pregunto con cuál se sienten más identificados o qué más les gustaría que hubiera en él, y no necesariamente en un lugar en específico. Intento hacer algo que realmente los atrape y que diga “oh en realidad me encanta y me encanta como están ordenado todo”. De hecho lo hago hasta con los diseños de los muebles.

¿Podría contarme algún tip para tener en cuenta al momento de remodelar una casa?

Una de las cosas más importantes es asegurarse de cuál es la sección de la casa que más le interesa. La gente cuando compra una casa no piensa en dónde es que va a pasar la mayor parte del tiempo y yo diría que uno de esos lugares es la cocina. Es donde ocurren las fiestas, es en donde va a pasar la mañana y parte de la noche, y es probablemente el cuarto en el que más va a gastar dinero en una remodelación.

Siempre se gasta mucho dinero en los más jóvenes de la casa y luego no queda nada para la cocina este lugar y hay que esmerarse para que quede hermoso.

¿Influye la decoración en la venta de una casa?

Vender una casa es vender un sueño. Esto viene de alguien a quien le pagan por hacer esto y alguien que lo hace para sí misma. Así que no quiero que me contraten para poder ganar más dinero y tener un trabajo, lo hago por mí, porque soy dueña de bienes inmuebles, compré, alquilé y rediseñé para mi propio negocio.

Veo la diferencia cuando diseño y cuando no diseño. Es lo que más impacta cuando tratas de vender o alquilar una propiedad. Es escenificarlo, es hacerlo atractivo porque lo que estás haciendo es vender una casa o un apartamento, pero lo que realmente estás haciendo es vender un sueño. Entonces decorar para mi es crear una visión, un sueño, a lo que alguien aspira.

¿Con qué estilos está usted más cómoda y como define su estilo?

Mi estilo, el de mi casa, es extremadamente ecléctico. Amo las cosas viejas y diría que en un hogar se debe tener cosas más viejas de lo que uno es. No todo, pero si un par de piezas y muebles se ven muy bien, porque mira, cuando todo se ve muy nuevo siento que es muy plástico, muy como portada de revista. Y creo que una casa debe tener ese sentimiento como del pasado. Otros pueden no estar de acuerdo conmigo, pero definitivamente este es mi estilo. A veces trato de incluirlo en los diseños, aunque no sea propiamente el estilo de los clientes.

