Murió la “niña italiana de piedra” tras ocho años luchando con enfermedad ultrarrara que solo la dejaba mover los ojos

Su enfermedad era tan rara que los médicos no sabían muy bien que era lo que la atacaba y hacía que sus tejidos y articulaciones se solidificaran, transformándola en una niña de piedra.

Finalmente la “ultrajara” enfermedad genética que padecía acabó con la vida de Beatrice Naso, de 8 años, que conmovió a Italia con su historia.

La noticia la dio a conocer su tía a través de Facebook con un simple mensaje: “Beatrice se fue volando”.

"En este día dedicado a los enamorados, decidió correr para abrazar a su mamá. Saber que están juntas será nuestra fuerza. El mundo de Bea será en absoluto el mejor lugar que pude visitar, para siempre”, decía el mensaje que recibió más de 20 mil comentarios de apoyo.

La madre de la Bear no alcanzó a despedirse de la pequeña. Ella misma luchaba contra un cáncer cerebral que le quitó la vida seis meses atrás.

Sin embargo fue la encargada de visibilidad la enfermedad de su hija a través de la asociación “Los amigos de Bea”.

El padre también recurrió a las redes para dedicar un sentido homenaje a su pequeña. “Junto a ti se fue parte de mÍ”, escribió y agregó “Te llevaré siempre en mi corazón. Te amo mi niña”.

El padre contó a los medios italiano como fueron los últimos minutos de sus hija. "Antes de que falleciera le pregunté: '¿Cómo va Bea? ¿Cómo estás?' y ella: 'Papá me siento mal, me duele la panza'. Cuando sufría una crisis tenía miedo de descansar, de dormirse. Me decía: 'Papá quédate conmigo, no quiero cerrar los ojos, tengo miedo".