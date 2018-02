Paloma Ruíz, la diseñadora emergente que le da un nuevo lenguaje a los accesorios

El hecho de crear es un territorio lleno de incertidumbre: todo está hecho y todo también está por hacer. No hay que caer en la literalidad, tampoco en la visión de otro diseñador, pero también mostrar la propia y de esta manera dejar una impronta estética en otra persona, que se animará, al final, a comprar el producto. Pero para quienes inician este camino, en una industria de moda incipiente como la colombiana, es duro y por eso, hay recursos y espacios donde se muestra su trabajo y así, potenciar carreras y talentos.

De esta manera, se creó Atelier. Este es un encuentro empresarial que se caracteriza por ser un círculo independiente con un nuevo concepto en pasarela y stand, donde se integran marcas exclusivas y la moda autónoma del país. Allí abre un espacio para promover el desarrollo de marcas enfocadas hacia el diseño, lujo, moda, arte y estilo de vida.

Entre las marcas que podrán mostrar sus productos está Plissé, que es una marca que busca posicionarse dentro del mercado colombiano como el referente de artículos de trabajo y viaje de alta calidad en cuero, elaborados artesanalmente. Paloma Ruiz crea diseños minimalistas prácticos para combinar con el día a día.

1.¿Cómo surgió la idea de crear la firma?

Plissé surgió con la idea hacer accesorios funcionales en cuero y de buena calidad. Yo misma no encontraba productos en Colombia con un estilo minimalista y original que me suplieran las necesidades del día a día y que además lucieran sobrios y cómodos de usar. Todo esto dentro de un precio asequible.

2.¿Por qué el nombre Plissé?

Plissé hace alusión a los plisados. La intención de la marca es siempre darle protagonismo a la caída, textura y cualidades naturales del cuero. La mayoría de los productos de la marca son desestructurados y livianos.

3.Sus bolsos tienen mucha personalidad ¿en qué se inspira para crear sus diseños?

Me gusta jugar con líneas limpias y simetría, agregándole pequeños detalles artesanales que se vuelven el foco distintivo de cada pieza. Busco hacer piezas originales y me gusta inspirarme en detalles que veo en ámbitos ajenos a la moda.

4.¿Qué materiales se usan para confeccionar los diseños?

Utilizo cueros Colombianos desarrollados especialmente para la marca, telas con texturas artesanales y herrajes metálicos.

5.¿Cómo es su proceso de creación?

Estoy todo el día buscando inspiración, trato de estar siempre los ojos abiertos a cualquier detalle. Me llama la atención desde un nudo en un barco hasta la bisagra de una ventana. Trato de transformar mis referentes en objetos utilizables.

Siempre busco suplir una necesidad de forma funcional. Por ejemplo en el mercado nacional no había una marca haciendo backpacks de moda para el computador o una billetera que fuera mas allá y funcionara como un clutch para llevar con un look más elegante. Me gusta mucho la ambigüedad en los productos.

Por lo general tomo fotografías, después hago dibujos y finalmente convierto mis diseños en planos técnicos a computador. Al final escojo los materiales adecuados y desarrollo la primera muestra.

6.¿Qué sueño le gustaría cumplir con Plissé?

Me gustaría que fuera el mayor referente en Colombia de accesorios originales en cuero para viajes y trabajo, fabricados artesanalmente.

7.¿Cuál es su diseño favorito y por qué?

Me encanta el Boho Backpack de 13”, lo diseñé pensado en mi necesidad de llevar bastantes cosas de forma organizada. Soy una persona muy activa y necesito poderme mover con comodidad y estar bien vestida sin complicarme.

8.¿Cómo se llama su última colección y de cuántas piezas se compone?

La última colección se llama “Boho” y toda hace juego entre el aro como punto focal y las formas sueltas. Tiene el Boho Bag (una cartera de cruzar que por fuera se ve sencilla, pero que por dentro tiene muchos servicios), el Boho Backpack en 3 tamaños diferentes y el Aro Clucth que también funciona como billetera.

9.Cuéntenos un poco de usted, ¿de dónde es y qué estudió?

Soy de Bogotá y en mi casa hubo mucha influencia europea. Por eso mi familia, casi toda de artistas, me inculcó a mirar siempre las tendencias internacionales. Estudié Diseño Industrial primero en los Andes y después en la Tadeo, lo que me sirvió para tener dos perspectivas complementarias sobre el mundo del diseño.

Siempre quise ser joyera y tener mi propia marca, pero después de hacer un máster en Comunicación de Moda en IED de Barcelona, vi la oportunidad de dedicarme a otros accesorios, especialmente a la marroquinería. Era el nicho perfecto para aplicar mis conocimientos entre moda y diseño industrial. Sin embargo cuando llegué a Bogotá me di cuenta que emprender no es fácil y menos sin experiencia, así que trabajé en diferentes agencias de publicidad y empresas de diseño y moda hasta que sentí que estaba lista para empezar mi propio negocio.

10.¿Qué recomendación le daría a las personas que quieren ser diseñadoras de accesorios como usted?

Mi recomendación es entender muy bien la marca para la que se está diseñando y serle fiel a su ADN. Es necesario ser curioso constantemente, además de no tenerle miedo a los experimentos.

El Dato

Del 15 al 16 de febrero de 2018 en Las Bóvedas (Cra. 5 #15-40), ubicado en el centro de la capital, se darán cita los nuevos talentos y diseñadores especializados en marroquinería, calzado, joyería, accesorios, spa, peluquerías y belleza.