Los SÍ y los NO de la presentación entre perros

De acuerdo con estudios realizados por la Sociedad Protectora de Animales, es común que aquellos hogares que tienen perro entre sus miembros, tiendan a tener más de uno. Así mismo, podríamos intuir que si hay más de un perro en casa, lo más probable es que no hayan llegado al mismo tiempo.

Si ha tenido la intención de darle a su perro un nuevo compañero para que se entretenga y disfrute más del tiempo cuando usted no está en casa, hay muchos factores que debe tener en cuenta.

Una de las principales reglas que debe cumplir para llevar a un nuevo peludo a su casa, es hacerlo con calma. Un grave error que además es común entre muchas personas, es introducir a un nuevo perro de la nada, lo que es causa de múltiples peleas entre los caninos que actualmente viven allí, puesto que perciben esto como una intromisión en su territorio. Mientras que el nuevo amigo, sentirá que es introducido a un ambiente desconocido, sin tener reglas o límites a los cuales atenerse.

Cuando un amo presentan a los nuevos miembros con los antiguos de esta manera, solo están asegurando un desastre inminente, pues esto no solo desata peleas peligrosas, también habrá una competencia permanente entre ellos, y no es cómodo tener que lidiar con estas situaciones.

Por estas razones y para que la presentación que esté por hacer o que haga en el futuro entre sus perros, sea exitosa y además que esté fuera de todo peligro, acá le contamos lo que debe y lo que no debe hacer, cuando quiera presentar a un nuevo perro.

Lo que NO debe hacer…

#1 No debe presentarlos dentro de la casa

Su perro local sabe muy bien que su casa es su territorio, nadie tiene el poder de hacer que él cambie esa disposición. Además, él sabe que su labor principal es defender y proteger su casa de cualquier peligro o amenaza, y para ese momento cualquier perro desconocido, es una amenaza.

Cuando los lleva a un territorio neutro, ninguno de los dos estará predispuesto con su instinto animal y protector, de esta manera será más fácil dejar que se conozcan mientras dan un paseo o juegan en el parque.

#2 No los presente sin sus correas puestas

Por ninguna razón los dejes sin correa antes de estar seguro que estarán a gusto. Déjeles la correa puesta, pero sin la necesidad de estar halándola, solo manténgala en sus manos y siempre prepárese para contener a sus perros en caso de cualquier situación.

#3 La presentación no debe ser cara a cara

Cuando pone a dos perros frente a frente lo único que puede ocasionar es un estado de confrontación. Es una cuestión de lógica, a nadie se le ocurre retar a dos perros, poniéndolos uno frente al otro mientras se muestran sus afilados dientes.

Lo que SÍ debe hacer, las mejores prácticas

#1 Entrénelo apropiadamente con la correa

Un trabajo apropiado con la correa antes de cualquier presentación es una excelente práctica, además de escoger el momento apropiado donde los dos perros estén tranquilos. Es importante que cuando vaya a empezar este proceso, esté alguien más usted, que pueda manejar al otro perro, y los dos caninos deben caminar justo en el mismo lado que sus dos amos.

Su posición es un factor clave, por esa misma razón ambos perros deben caminar paralelamente del mismo lado que el amo, esto le ayudará a evitar que uno de los dos tome la delantera y también a que no se huelan mutuamente.

Si luego de 15 minutos permanecen tranquilos, relajados y se sienten seguros, felicítelos por su buen comportamiento y también corríjalos cuando sea necesario. Aquí es cuando el famoso dicho “lento pero seguro” se cumple, ya que esta es la fórmula para tener presentaciones exitosas.

#2 Transmita un buen ambiente

Cuando le presenta un nuevo perro al suyo, es muy importante que usted y las personas que también vayan a vivir con ellos, les transmitan muy buena energía. Cuando los perros perciben unidad en las personas, se familiarizan entre sí, de manera fácil y rápida, aprendiendo a compartir un espacio que no le pertenece a ninguno.

#3 Antes de entrar a la casa

Cuando pase el tiempo sin tener incidentes y decida que es el momento preciso para llevarlos a casa, debe tener presente, que su perro residente debe entrar junto a usted primero, y luego podrá salir para traer consigo al nuevo amigo. Además le permite a su perro invitar a su territorio.

#4 Establezca una jerarquía

Una vez sus perros interactúen juntos y se entiendan como miembros del mismo conjunto, es muy importante que se establezca una jerarquía, entre ellos, con usted y con los demás habitantes de la casa. Recuerde que es natural que como dueño mostrar cierta permisividad hacia el perro de siempre.

Nunca intente forzar a un perro sumiso a ser dominante, esto solo lo volverá ansioso e inseguro, y si lo hace con el dominante, intentar someterlo lo volverá resentido. Su nuevo hogar le permitirá saber cuál de los dos es el dominante. La naturaleza se encargará de hablar por su cuenta.

Para tener en cuenta:

Es recomendable que separe a sus perros cuando ellos no estén bajo ninguna supervisión. Usted determina el tiempo, siempre será mejor dejarlo confinado en un sitio seguro para él, para que no se convierta en una molestia cuando no lo esté mirando.

Haga pausas, también es bueno que le brinde atención a cada uno por su cuenta. Tómese su tiempo con las presentaciones, el éxito de lograrlo está en que se puede establecer en el perro una experiencia positiva para sus futuras relaciones caninas.

Por último no olvide que un factor a tener en cuenta todo el tiempo es el lenguaje corporal de sus peludos, cada postura indica algo diferente, aprenda a leerlos y tendrá más herramientas para poder educarlos.

Por: Ciudad de Mascotas