Predicciones astrológicas para 2018

El año 2018, será el comienzo de un proceso de cambios, evolución, renovación, transformación, y veremos el fruto de nuestros sacrificios.

Saturno entrará en Capricornio y cuando Saturno pasa en Capricornio nos obliga a movernos, nos sacude. Este evento nos traerá cambios, transformación, y renovación; nos dará claridad, y veremos nuestros esfuerzos coger forma y materializarse.

El planeta Saturno es conocido como el planeta del karma y de tal modo traerá un balance kármico en nuestras vidas. Aquel que ha obrado bien, y que se ha esforzado para lograr sus metas verá que sus acciones y esfuerzos serán formalizados y reconocidos.

Es decir, las consecuencias de nuestros actos, serán visibles, para bien o para mal. El mismo patrón lo veremos a nivel mundial. La Madre Naturaleza se está transformando y veremos que en el mundo también habrán cambios y evoluciones drásticas. La evolución de la Madre Naturaleza se verá reflejado en dramáticos cambios climatológicos; se verán más movimientos telúricos, huracanes, y esto va a durar hasta el 2020.

Este año Jupiter se expande y nos ayuda favorablemente a trazar, completar las metas propuestas y nos prepara para ver nuestro esfuerzo alcanzado en el 2018.

Así que ha recibir el 2018 y la entrada de Saturno en Capricornio. ¡Bendiciones a todos!

Aries

Marzo 21 – Abril 20

Aries entrará en una cuadratura que pondrá las cosas a gran escala. Muchos arianos en el 2018 podrán contraer matrimonio o tomar decisiones permanentes, como cambiar de carrera o mudarse de país. Vas a tener que esforzarte más de lo normal, para que tus logros sean bien vistos y debes de tener cuidado en la parte emocional sobretodo con la familia, ya que se podrá ver mal aspectada. En la comunicación con jefes también podrán haber malos entendidos sobre todo en los primeros dos meses del año.

Tauro

Abril 21 – Mayo 21

Este 2018 la cuadratura de Saturno en Capricornio te favorece. Por ser un signo de tierra va muy bien contigo. Se te abren los caminos. Todos los esfuerzos que has hechos en estos días, se verán recompensados. Aun así debes cuidarte de malos entendidos. Habrán grandes posibilidades de viajes y de renovarte. Muchas áreas este signos se verán premiadas en especial en el área del amor y las finanzas. Cuidado con accidentes caseros.

Géminis

Mayo 22 – Junio 20

Géminis, tu signo zodiacal con Saturno en Capricornio expandiéndote con Júpiter puede meterte en gastos excesivos o exagerar a la hora de hacer cambios en tu vida. Debes de ser más prudente y trabajar con el orden. Este será un año en el que te verás forzado a formar nuevos patrones de aprendizaje y darle prioridad a las cosas que son importantes. También tendrás dependencia a dejar relaciones fallidas o a cambiar de carrera. Debes hacerlo todo paulatinamente. Renovación para ti que después de la tristeza viene la felicidad.

Cáncer

Junio 21 – Julio 22

Cáncer es el signo opuesto a Sagitario creando una fuerza de contractura con este signo de agua emocional. Tendrás que aceptar cosas que se van y tendrás la capacidad para evolucionar mental y emocionalmente. Este será un año que deberás vigilar mucho todo lo relacionado con la tristeza, la melancolía o el rencor. Muchos cancerianos se verán obligados a cuidarse su salud, en especial durante los primeros seis meses del año. Date la oportunidad de cambios y nuevos empleos siempre vigilando la parte melancólica y emocional.

Leo

Jul. 23 – Ago. 22

Leo es un signo de fuego. Saturno en Capricornio te obliga a hacer un cambio con la disciplina. Se van a favorecer los deportes en tu vida y también las estructuras de inversiones. Sin embargo, si no haces las cosas bien, pueden traerte pérdidas o problemas legales. Tendencia a formar pareja estable en 2018. Áreas positivas en la salud y la familia. Cuidado con viejos rencores.

Virgo

Ago. 23 – Sept. 22

Virgo, serás uno de los signos más favorecidos en el zodiaco. Tendrás mucho reconocimiento a todo el esfuerzo de años. Recibirás buenas noticias sobre inversiones de propiedades. Muchos virgos crearán un equilibrio en sus vidas y generarán relaciones permanentes. Te verás obligado a emigrar para crecer. Se fomentan las reconciliaciones en la familia.

Libra

Sept. 23 – Oct. 22

Generando una cuadratura en Saturno en Capricornio obligándote a aceptar nuevos retos y querrás dejar el trabajo, aceptar nuevos empleos, mudarte. De todas formas deberás hacerlo de una forma pausada, ya que tendrás que esforzarte al máximo para lograr el mínimo. Muchos libras tendrán relaciones permanentes o conocerán amores que pueden llegar a generar estabilidad emocional en sus vidas. Debes de cuidarte el sistema nervioso.

Escorpión

Oct. 23 – Nov. 21

Por tu posición astrológica vas a tener destellos de abundancia. Debes tomar las decisiones basadas en el aprendizaje. Debes ser cauteloso a la hora de tomar decisiones, sobre todo con aquello que tiene que ver con estudios o mudanzas. Los primero seis meses, notarás una gran mejoría emocional o espiritual, pero para finalizar el año te verás obligado a soltar el pasado y a empezar de nuevo. Todo lo que es bienes raíces o negocios te serán bendecidos.

Sagitario

Nov. 22 – Dic. 21

Sagitario soltando tu casa solar y entrando el 17 de noviembre en Saturno en Capricornio generando cambios que para ti pueden ser beneficiosos. Te verás obligado a aceptar cosas que has venido negándote y a crecer interior y espiritualmente, sobre todo lo relacionado con tu casa de la familia, hijos o amores. Pueden haber despedidas que te traerán nostalgia y tristezas. Te verás obligado a esforzarte más de lo normal para poder lograr el mismo éxito.

Capricornio

Dic. 22 – Ene. 20

Saturno está en tu casa y es tu regente obligándote a aceptar cosas que has venido luchando. No es bueno para ti en las finanzas, pero si sabes utilizar la renovación para rediseñarte, este es el momento. Te verás obligado a soltar relaciones que no funcionen y a aclarar problemas familiares. Debes darle gran importancia a la salud para que puedas, como el ave fénix, renacer. Tendrás un poco de melancolía, pero al final siempre recibirás éxito y abundancia.

Acuario

Ene. 21 – Feb. 18

Como buen signo de aire, te gusta todo lo intelectual. El año 2018, se verán las cosas en línea recta para ti. Muchos Acuarios tomarán decisiones sobre su carrera. Habrán cosas que tendrás que cambiar para alcanzar el éxito. Te rondará el amor. Tal vez puedas sentirte un poco cansado y frustrado a mediados de año. El aprendizaje te generará humildad. No le tengas miedo a la decepción. El año 2018, te liberará de cosas que ya no son útiles en tu vida.

Piscis

Feb. 19 – Mar. 20

En 2018, los astros te bendecirán. Todo lo que tiene que ver con crecimiento en finanzas, nuevas estructuras y organización generará balance. Tendencia a querer comprometerse. En el 2018 desarrollas la paciencia y te puede traer relaciones a largo plazo. Debes cuidar la comunicación que se puede ver mal aspectada a principios de año. En conclusión todo será favorable para ti si actúas con sabiduría. Cuidado con accidentes al finalizar el año.

