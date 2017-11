Reinventando la moda por medio de la tecnología, Kika Vargas

Kika Vargas ha llevado la esencia de las texturas, las grafías, los volantes y las siluetas oversized en una propuesta de ejecución impecable. Esto, más los performances evocadores y ensambles que han constituido su línea creativa, le han dado la oportunidad de ser una de las diseñadoras más reconocidas de Colombia a nivel internacional.

Kika, quien ha ganado en dos oportunidades el premio "Lápiz de Acero" en la categoría moda (el galardón más importante en Colombia en temas de diseño); es una creadora que ha sobrepasado las fronteras llegando con sus creaciones a diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Europa y Asia. Allí ha mostrando sus colecciones en diferentes semanas de la moda.

Ahora, en los tiempos donde las nuevas tecnologías mandan la parada el diseño de moda, Kika no se queda atrás y por esta razón, creó una colección de ropa desde un smartphone.

En entrevista con PUBLIMETRO, nos contó sobre cómo fue desarrollar esta colección, de dónde nació la idea y los proyectos que vendrán más adelante en su carrera profesional.

Háblemos de su nueva colección.

En esta colección nos enfocamos mucho en la estructura de la prenda. Son siluetas mucho más ceñidas al cuerpo al contrario de nuestro historial de prendas over sized, pero jugando con boleros, plisados, monos, mangas abombadas y demás, para obtener diferentes volúmenes y estructuras interesantes.

La colección fue presentada en Nueva York y después en España. Pero en mi mente ya estoy enfocada y trabajando en Otoño- Invierno 2019. No se ha terminado una colección cuando ya hay que seguir con la próxima. Lo importante es tener un hilo conductor y habrán muchas cosas de esta colección que me acompañarán como inspiración para la próxima.

¿Hubo intervención en las telas?

Las telas fueron todas diseñadas y producidas en Italia, España y Francia. Son unas telas muy especiales, porque tienen estampación digital, relieve, intervención de diferentes materiales, bordados y demás.

Cabe resalatar que la importancia de la tela eleva el diseño a ser alta costura. En este caso, nos enfocamos muchísimo en telas extra especiales, súper trabajadas con un diseño único y unas texturas diferentes. Siempre pensando en la elegancia y sofisticación de la marca.

¿Cómo es la paleta de colores?

Siempre me gusta jugar con los contrastes. En este caso, hay tonos muy suaves como el aguamarina pálido, blanco perla, amarillo pollito, lila, curuba, azul clarito, contrastado con colores muy vivos y oscuros como el rojo cereza, amarillo mostaza, azul petróleo y siempre el negro, gris y blanco que son la perfecta combinación para cualquier colección.

Estampados, estructuras y volumen ¿Esa la esencia de Kika?

Esa es la descripción perfecta de mi trabajo y de la marca. Nos gusta referir a la marca como "Arte en Movimiento".

Diseño y tecnología. ¿cómo fue el proceso de crear diseños con su celular?

El Note es parte de mi vida y de mi trabajo. Es mi forma de documentar mis inspiraciones no importa dónde este. Las ideas siempre llegan en momentos inesperados y gracias al SPen puedo dibujar todo en el instante. Como siempre estoy viajando y mi trabajo requiere estar bastante tiempo por fuera del taller, en mi Note de Samsung hago mis bocetos y los envío directo a mi jefe de taller.

Estamos siempre en comunicación; por ejemplo, una de las herramientas que más me ha ayudado es poder dibujar sobre las fotos que me mandan del taller. Me envían fotos del vestido o el abrigo recién hecho y yo puedo dibujar sobre la foto los cambios y correcciones que hay que hacer. Es una gran herramienta donde dibujo no solo los bocetos, sino también los estampados de las telas, los bordados de las prendas, las diferentes ideas de elaboraciones para cada prenda. Es como mi portafolio de ideas andante.

¿Cómo ha sido la internacionalización de Kika Vargas?

Ha sido un lindo proceso. Hemos crecido gracias al interés que ha causado la marca tanto en la prensa como en redes sociales. El apoyo de las diferentes revistas y periodistas han ayudado a que la marca sea reconocida en el extranjero y así nos han estado contactando de diferentes partes del mundo con interés de comprar las colecciones y de llevar la marca a los diferentes países. Lo más lindo de esta experiencia es que hemos podido crecer en línea con la demanda y todo es trabajado y confeccionado bajo el mismo techo. Somos una familia que va creciendo a la par que va creciendo la marca.

¿Dónde más quiere ver a su marca?

El mercado europeo me parece un lujo. Un mundo que estamos conquistando poco a poco y cada vez nos estamos posicionando más, pese a que es difícil de entrar. Otro de mis sueños es conquistar el mercado japonés. Japón es una de mis más grandes inspiraciones, entonces poder estar en el mercado asiático, que a mi modo de ver es el más refinado y vanguardista, sería un honor.

¿Junto a qué marcas le gustaría que estuviera la suya?

Mi gran sueño es tener la marca sentada al lado de Dries Van Noten y Delpozo.

¿Cuál es su opinión de la moda colombiana?

Estamos en el mejor momento de la moda colombiana. Hay mucho talento joven que tienen propuestas interesantes, diferentes, y dignas a triunfar en el extranjero.

¿Qué planea para el futuro?

Seguir expandiendo el equipo y la familia Kika vargas. Conquistar mercados nuevos y crear las marcas hermanas de Kika Vargas como Accesorios, niños y bebes, Sportswear, Kika Vargas Home.