“Tiene autismo, no lepra”: El desgarrador mensaje de un padre a sus “amigos” porque estos no invitan a su pequeño a los cumpleaños de sus hijos

Llevaba meses, quizás años con la angustia y la impotencia acumulada viendo como sus “amigos” trataban a su hijo de 6 años por tener autismo.

Sin embargo, un padre en el Reino Unido no aguantó más, y se descargó con todo por la discriminación que sufre el pequeño.

“El mensaje de mi esposo para sus amigos me partió el corazón”, escribió su esposa en su cuenta de Twitter La vida de Reilly en la que, junto a un blog, cuenta la vida del pequeño.

El texto está plagado de insultos y parte asegurando que le llevó un tiempo escribirlo, pero no le importa si les gusta o no.

"Mi hijo Reilly tiene autismo y no lepra, tiene 6 años y mis amigos que tienen niños también tienen fiestas infantiles. Nadie lo invita a una sola”.

“¿Tienen alguna idea de lo doloroso qué es?”, reclama el angustiado padre.

El tuit se ha llenado de comentarios de apoyo, le piden a ambos que sean fuertes y que sigan luchando por su hijo.

My husbands message to his mates breaks my heart 😢 💔 #inclusion #autism pic.twitter.com/WhDXpwnTpZ

— Life of Reilly (@life_of_reillys) November 4, 2017