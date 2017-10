Ellas son Claudia y Karolynn las dos colombianas que hablan con los animales

¿Alguna vez se ha preguntado qué piensa su mascota? ¿ha intentado averiguar qué es lo que le quiere decir?. Si usted siente que tiene un vínculo muy fuerte con su perro o gato, tal vez se le ha pasado por la mente en algún momento que su peludo le quiere hablar. Y es que aunque los animales utilizan sus cuerpos y cuerdas vocales de muchas maneras diferentes para expresar sus pensamientos y sentimientos, no es lo mismo saber o conocer a ciencia cierta qué quieren decir.

Claudia Luna y Karolynn Halpert, se convirtieron en dos expertas colombianas para hablar con los animales, en entrevista con Publimetro nos explicaron sobre la comunicación intuitiva con los animales, cómo logran y en qué consiste el thetahealing.

¿Cómo se conocieron y porqué decidieron dedicarse a eso?

Karolynn y yo nos conocemos desde hace varios años porque soy amiga de su esposo desde la época del colegio y decidimos dedicarnos a esto porque es lo que nos apasiona, con esto encontramos el propósito de nuestras vidas. Además hay una historia muy importante que resaltar sobre la forma en como nos unimos para esto.

Tenía un labrador de 12 años que se enfermó de forma súbita. Sin diagnóstico por parte de los veterinarios, nadie sabía que tenía y no estaba mejorando. Estaba con mucho dolor y con imposibilidad para caminar, así que decidí acabar con su sufrimiento realizándole una eutanasia. Pero era claro para mí que el no la quería.

Luego de la eutanasia, yo (Karolynn) quedé muy mal, con cargo de conciencia, con la duda de si había sido la mejor decisión. Por lo que empecé a buscar en internet sobre el duelo de animales y encontré una persona que decía comunicarse con ellos. Solicité una cita por Skype y me sorprendió todo lo que Bruno me estaba mandando a decir, cosas que no había ninguna posibilidad de que esta señora que estaba en otro país tuviera conocimiento. Así me interesé en aprender y tome el curso básico a distancia para aprender a hablar con los animales.

Me enamoré completamente de este tema y organicé un curso de comunicación en Medellín y traje a esta persona, ahí empezó todo este recorrido. Claudia Luna se interesó y tomo este primer curso presencial conmigo y luego seguimos haciendo juntas el resto de entrenamientos.

¿En dónde se prepararon y qué estudiaron?

Estudiamos comunicación intuitiva con animales o comunicación telepática con animales, una parte aquí en Colombia con una comunicadora de México y luego viajamos a EEUU a estudiar con Marta Williams una pionera en el tema a nivel mundial.

¿Qué es el Thetahealing y cómo funciona?

Es una técnica de sanación física, emocional y espiritual, como su nombre lo dice es sanación en onda Theta del cerebro, se lleva el cerebro a esta onda y allí se puede acceder al subconsciente cambiando creencias, patrones y programas limitantes e instalando sentimientos positivos.

¿Para qué sirve?

El Thetahealing sirve para muchísimas cosas pero lo más importante es para identificar que creencias limitantes tenemos en nuestro subconsciente (que es el que gobierna el 80-90% de nuestra vida) y luego poder cancelarlas e instalar nuevas creencias positivas, como también instalar sentimientos, lo cual se ve reflejado en nuestros comportamientos y por ende en nuestras vidas, actualmente nosotras lo aplicamos 100% en los animales

¿Cómo hablan con los animales?

Por medio de telepatía. Nos envían imágenes, sensaciones, emociones, palabras en forma de pensamiento. Podemos ver, oler, sentir, escuchar o simplemente saber

¿Cuándo escucharon a un animal por primera vez?

Las dos tuvimos esta experiencia por primera vez en los cursos básicos de comunicación intuitiva con animales, en el curso a distancia me comuniqué con un pez que pidió que lo regresaran cerca a la ventana para recibir el sol. Y resultó que días antes su humana había cambiado la pecera de lugar a la mesa de noche y que ahí sentía frío.

¿Con qué tipo de animales hablan?

Nos comunicamos con cualquier tipo de animal.

Por ejemplo Karolynn se comunicó con una ardilla del jardín de la casa de su mamá, ésta le daba las gracias por las mandarinas que crecían en el palo y que ellos no las cogían y las dejában para ella. Yo (Claudia) me comuniqué con una libélula que me dijo entre muchas cosas, que ellas, las libélulas, eran la representación de la libertad y el consejo que me dió era que fuera libre y siguiera mi corazón.

¿Qué se necesita para hablar con un animal?

Solo la intención y entrenar el músculo intuitivo para lograrlo.

¿Hacen consultas, de ser así cuánto cuesta una?

Si, hacemos consultas y tiene un valor de 110.000 pesos.

Cuénteme, ¿qué es lo que más quiere saber la gente de sus mascotas?

Si son felices y el porqué de algunos comportamientos. Además solicitan algún mensaje.

Cuénteme una historia de un perro o gato que les marcara el corazón.

Una perrita se enfermo del corazón, nos dijo que le estaba ayudando a su humana por que ella tenía el corazón roto por su pareja. La humana empezó un proceso de sanación con la comunicación que tuvo con su perrita y dentro de este proceso tomo la decisión de separarse de su pareja.

¿Alguna vez gracias a lo que pueden hacer, le han salvado la vida a un animal?

Si, sobretodo en casos de agresividad, perros que iban a recibir la eutanasia por ser agresivos y que gracias a la comunicación ellos decidieron cambiar

¿Es difícil que la gente les crea?

Para nada. Hemos tenido una muy buena respuesta de la gente, al contrario, muchos curiosos por el tema.