Sri Mataji Shaktiananda, la maestra del yoga espiritual

Erika Tucker o también llamada Sri Mataji Shaktiananda la primera mujer Regente Mahamandaleshwar para el hemisferio occidental de la tradición védica en la historia, es decir, una de las líderes espirituales más importantes en América, visitó Colombia.

Su visita se da en el marco de una gira por diversos países entre los que se encuetran Colombia, México y Estados Unidos, con el objetivo de dar a conocer la milenaria enseñanza de Realización Espiritual: el Shiva Kriya Yoga (SKY), otorgada a la humanidad a través de su Maestro, el Mahavatar Babaji.

En entrevista con PUBLIMETRO esta mujer con grandes dones espirituales otorgados por la tradición védica, con 13 mil años de tradición, nos contó la misión de anclar una nueva conciencia espiritual que le permita al ser humano un alto grado de autoconocimiento.

1.¿En qué momento de su vida comenzó su conexión espiritual que la llevó a ser hoy Sri Mataji Shaktiananda?

A razón de un episodio de dolor para mi alma -en ese momento entendido así– siento que tuve un impacto en mi conciencia, al perder de forma trágica a mi madre en un accidente de tránsito, evento que me afectó mucho.

Esta experiencia podría verse como una historia un poco dramática si la vemos desde el dolor, una historia de gozo si la vemos desde las formas de evolución que cada uno se busca y de establecer procesos internos que le den a uno, una radicalidad y un cambio profundo.

A partir de allí pasé unos años de profundo cuestionamiento tanto interno como externo, acerca de las formas de evolucionar que uno se busca aquí, en esta vida. Tras enfrentar esos conflictos, de caer en crisis profundas, conecté con seres de luz que tratan de alguna forma de sacarme de mi inconsciencia y creo que con fortuna lo lograron, y con mi disposición.

Sentí de alguna manera que estaba bien abrirme a algo espiritual que no había contemplado antes. Los Maestros que se me acercaron me restablecieron el sentido original que tiene la vida, que es el gozo. Redescubrí lo que podría haber sido mi condición espiritual de vidas anteriores, lo que me ayudó a restablecer lo que uno trae. Así que me lancé a una vida espiritual profunda y de ser una periodista pasé a hacerme Swami en el año 2006, y me hicieron Mahamandaleshwar en el KumbaMela de Allahabad en el 2007 en la India (reconocimiento al logro espiritual y a la misión que adelanto).

En mí no ha habido ninguna intención de nombrarme o imponerme como nada. Más bien cuando ocurre todo, me sentí con mucha responsabilidad y quien pueda entender mi condición como Maestra espiritual, Swami, Guía Espiritual, Mahamandaleshwar, está bien. La gente debe interpretarme desde su propia visión.

2.¿Qué la hizo interesarse por el yoga y crear una escuela?

La propuesta que ofrezco desde la instrucción que he recibido del Mahavatar Babaji (nombre dado a un yogui que enseñaba técnicas de realización espiritual, especialmente lo que se conoce como kriyā yoga) es un poderoso sistema de elevación de Conciencia, el cual está claramente lejos de la espiritualidad superficial que predomina.

Esta Ciencia del Ser es Universal. Todas las culturas espirituales que han habitado el planeta han desarrollado este conocimiento y, a pesar de que pueda haber sido conocida con diferentes nombres, es la misma Ciencia de activación del Cuerpo de Luz y de alcance de la Iluminación.

Puede ser recibido por cualquier persona, sin importar su religión, su credo o cultura, ya que es el conocimiento que sostiene al ser humano en su reconexión con las corrientes universales de la evolución, más allá de toda confusión o distorsión humana en religiones, cultos o dogmas limitantes.

Esta enseñanza es un sistema de varias áreas de sabiduría del yoga que se integra a partir de: Mantra yoga, Dhyana yoga (meditación), Surya yoga y Hata Yoga (posturas físicas), Homa Vydia (fuego sagrado), geometría sagrada, actitud kriya y enseñanzas de revelación, entre otros.

La Sabiduría que se me ha permitido dispensar, es proyectada a través de la Escuela Valores Divinos (EVD), una Escuela de desarrollo de Conciencia, un espacio donde puede aprender a activar su ser en su forma más plena. El propósito es entregar a todos los seres la sabiduría milenaria del Kriya Yoga, las técnicas y las herramientas más elevadas para el alcance de la autorrealización, el nivel de conciencia cósmica proyectado para la humanidad.

Actualmente la Escuela Valores Divinos está presente en con 11 centros de enseñanza del Shiva Kriya Yoga, ubicados en América Latina, Estados Unidos y Europa.

3.¿Qué es exactamente la meditación y por qué hay una tendencia a pensar en esta práctica como algo místico?

La meditación es la experiencia interna del alma, la forma de contacto entre el hombre y su conciencia divina. Es la Experiencia de la Belleza y la Verdad del Ser, en comunión con los más sublimes niveles de Conciencia Cósmica.

Claramente hay mucho más que se debe saber sobre la meditación porque las personas desconocen sus beneficios y consideran que deben saber algo para practicarlo. Es importante la guía pero la técnica se va construyendo en cada persona desde la experiencia propia, basta con proponerse y disponerse como compromiso de alcanzar paz interior desde el contacto que da.

La meditación puede asociarse como algo místico porque es una práctica que hace parte del aspecto espiritual de las personas, y la humanidad

4.¿Cree que el yoga es beneficioso para todo el mundo?



El yoga conecta en las personas aspectos físicos, mentales y espirituales porque permite integrar desde la práctica física, la atención consciente a lo que somos, sentimos y aspiramos. Conduciéndonos a través de esta práctica a desarrollar en nosotros mayor conciencia, respeto y conexión con nuestra esencia, con nuestro ser.

5.¿Es posible lesionarse en la práctica de yoga?

La práctica del yoga en sus formas de posturas corporales, debe realizarse bajo un principio de respeto por las limitaciones físicas propias ya que forzar el cuerpo para alcanzar una postura específica sin considerar condiciones preexistentes, un adecuado calentamiento del sistema físico y la orientación de un instructor que conozca cabalmente esta práctica, puede propiciar riesgos de exponerse a algún tipo de lesión.

Mantener presente el principio “Ahimsa” término sánscrito que significa “no violencia”, primero hacia uno mismo. Todo movimiento y postura se debe hacer con total respeto hacia nuestras capacidades y atendiendo nuestras limitaciones, lo cual contribuye con un proceso de autoconocimiento y aceptación interior.

6.¿Qué consejo le daría a las personas que nunca han practicado el yoga?

El yoga significa “Unión con la Divinidad” o “Unión con Dios”, por tanto dejo algo claro: nacemos hombres y morimos hombres. Y esa no es la idea.

El hombre debe arriesgarse a ser Dios, a ser complemento absoluto de ese concepto, alcanzándolo.