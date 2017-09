Empresa está buscando persona que quiera trabajar tomando cerveza

De acuerdo con una publicación en Twitter de LinkedIn, la compañía Meantime Brewing Company está buscando una persona en el Reino Unido que quiera trabajar como catador de cervezas.

Sí, así como lo lee, la compañía cervecera busca a un experto y apasionado que conozca sobre ese mercado, debe saber sobre maltas y todas las variedades que no cualquier tomador conoce.

En el twitter de Linkedln Uk hay dos trinos anunciando la oferta:

"¡Recibe dinero por tomar cerveza! MeantimeBrewing está buscando a un catador de cerveza profesional" .



Get paid to drink beer! @MeantimeBrewing are searching for a Professional Beer Taster: https://t.co/XolW9yCANU #pickmemeantime #LinkedInJobs pic.twitter.com/mNfbkd7K7L

"¡Alerta de trabajo soñado! Estamos buscando un catador de cerveza que se una a nuestro equipo".

Dream job alert! We're looking for a beer taster to join our crew… https://t.co/hscio4W1VA @LinkedInUK #pickmemeantime #LinkedInJobs pic.twitter.com/WlAjVE9Ykn

— Meantime Brewing Co. (@MeantimeBrewing) September 27, 2017