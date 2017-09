Claudia Betancur, la colombiana encargada de embellecer a las celebridades en Hollywood

Claudia Betancur es una maquilladora profesional colombiana que actualmente trabaja en la ciudad de Miami desde el año 2005, actualmente es embajadora de la compañía Esika para toda Latinoamérica, consultora creativa de Motives Cosmetiques y encargada de dar tips de cómo aprender a maquillar en el programa Despierta América de Univisión.

Después de estudiar publicidad en el Instituto de Artes de Medellín, se fue a España para aprender en la Escuela de Maquillaje Cazcarra de Barcelona, en donde aprendió sobre efectos especiales para cine y televisión y aunque allí tuvo la oportunidad de quedarse como profesora, regresó al país para participar y trabajar en desfiles de Oscar de La Renta, Agatha Ruiz de la Prada, ColombiaModa, entre otras.

Gracias a su trabajo como experta en el mundo del maquillaje, Betancur se ha extendido a varias partes del mundo como en Hong Kong, Tokio y Australia donde enseña sus técnicas para maquillar.

Como es una apasionada por los viajes, está continuamente viajando por el mundo asistiendo a conferencias y seminarios con el equipo de Market América con el cual ha tenido la oportunidad de exponer su experiencia en el mundo del maquillaje ante un público de más de 20 mil personas de diversas nacionalidades.

¿Cómo descubrió su pasión por el maquillaje?

Creo que el maquillaje me descubrió a mí, maquillo desde los 12 años a mis amigas del colegio, mi mamá y a todo el que quisiera, además con mi hermano que es fotógrafo y artista comenzamos a hacer fotos. Es muy gracioso porque yo no tenía maquillaje propio entonces les decía que si querían que las maquillara tenían que poner maquillaje. Y así comencé a descubrir la pasión por esta carrera tan hermosa.

¿Dónde dio sus primeros pasos?

Dos años después de empezar a maquillar con mi hermano lo primero que hice fue tocar puertas en agencias de modelaje, allí trabajé durante 15 años y aprendí mucho, hice desfiles, catálogos, incluso yo sola maquillaba hasta 15 mujeres en Colombiamoda, sin asistente ni nada. A eso le debo haber aprendido sobre tipos de rostro y piel.

¿Cómo dio el salto para ir a maquillar celebridades?

Yo siempre pensaba que podía crecer más y además tenía fascinación por Estados Unidos, entonces hice mis maletas y me fui a trabajar con un fotógrafo que fue el encargado de presentarme a Loren Ridinger, propietaria de Market América y la mejor amiga de celebridades como Jennifer Lawrence, Eva Longoria, las hermanas Kardashian, entre muchas más, entonces fue gracias a esa relación que logré llegar a las famosas.

A mí Lauren me contrató sin ver mi portafolio, creyó en mí porque vio mi trabajo y se dio cuenta que tenía talento, entonces ella me abrió la puerta de su hogar y la empecé a maquillar cada semana y ahí ella me refirió con sus amistades.

¿Cómo es trabajar con las celebridades?

Por ejemplo Jennifer Lopez, fue una experiencia de las más increíbles, la primera vez que la maquillé yo estaba nerviosa, pensaba en que ella es considerada una de las mujeres mejor maquilladas del mundo y sentía presión, pero al final quedó feliz con el trabajo que hice. Es más, hace poco me llamó para la grabación de su video con Prince Royce y Pitbull, ese día fue impresionante ver cómo ella se conoce a sí misma y lo exigente que es en su trabajo.

Tiene tan claro lo que le queda bien, que me decía qué colores de labial le pusiera, que le cambiara la línea de ojos y muchas cosas más, en ese momento entendí porqué siempre está impecable.

Si hablamos de las Kardashian tengo una opinión muy sencilla, Khloé es lo más divino del mundo, divertida y le gusta lo natural, por otro lado de Kim puedo decir que tiene un piel muy bien cuidada, con las dos trabajé muy bien y lo disfruté mucho.

¿Qué es lo que más les gusta a las celebridades en temas de maquillaje?

Definitivamente no hay ninguna a la que no le pueda faltar el contorno. Lo trabajo muy bien con una paleta de colores cálidos bronceados y barras correctoras.

¿Cómo se logra el contorno perfecto?

Con un producto que se difumine bien, no hay otra manera de lograrlo.

¿Cuál es el enemigo de las famosas?

Los polvos faciales, a ninguna les gusta porque sienten que se les marchita la piel pues absorbe toda la humedad. Entonces si van a fotos o a dar un concierto, solo permiten usarlo hasta el último minuto antes de salir a escena.

Sin embargo, es importante aclarar que en el maquillaje es importante usar el polvo facial para sellar, pero la clave está en no aplicarlo en exceso. Además aprovecho para dar un tip y es que cada vez que compren una base, hagan la prueba del color en el pecho o cuello, pues en esa parte el sol no le da demasiado y está sin manchas.

¿Cuál es el maquillaje perfecto para salir a trabajar si no se tiene tiempo?

-Corrector de ojeras

-Base

-Pestañina

-Rubor

-Labial

Estoy segura que aplicar estos productos le va a garantizar estar lista en dos minutos.

¿Cómo se consigue el ojo ahumado ideal?

Es muy difícil si comienza a aplicarlo de los colores oscuros a los claros, primero hay que crear capas, mi recomendación es crear una primera capa con color nacarado y luego si pasar al negro porque así se va a fundir más fácil.

Explíquenos la forma correcta de aplicar el rubor

Debe aplicarse donde cae el sol (pómulos, nariz, frente y mentón) para la parte de los pómulos hay que hacerlo en forma circular hacia afuera.

¿Cómo hacer que el labial dure mucho tiempo?

El mejor truco es conseguir el lápiz del mismo color del labial y aplicarlo en los labios y alrededor de ellos, eso sí, antes de aplicar el pintalabios.