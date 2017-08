Daniel Samper, el youtuber de 40 que revolucionó las redes sociales

Grabar vídeos y conseguir audiencias mejores que muchos programas de televisión no es solo una cuestión de suerte o un pasatiempo al alcance de cualquiera. De ahí el revuelo generado a raíz del fenónemo de los Youtubers.

Daniel Samper, el youtuber de 40 años (de 42), dice en sus videos que con ellos busca la fama, ser millonario y vender su “puto libro”, ‘El As bajo la manga’, una recopilación de columnas escritas. Hoy en día es más famoso que hace un par de meses, cuando a los ojos de muchos hacer videos no le iba a resultar.

Estudió literatura en la Universidad Javeriana y fue bachiller del Gimnasio Moderno, se considera buen estudiante menos para el álgebra. Nunca pudo con las matemáticas y sus calificaciones lo dejaban en evidencia. En cambio, las materias relacionadas con las ciencias sociales, fueron las que más disfrutó.

A Daniel nunca se le pasó por la cabeza la buena acogida que tendría el hecho de convertirse en Youtuber, en entrevista con Publimetro nos contó sobre la importancia que ésto tiene en su vida.

¿Por que ser un youtuber de 40?

Siempre he sido periodista tradicional de medios impresos, además de medios escritos, pero desde hace como dos o tres años tenía la inquietud de todo lo que está sucediendo en esta especie de cambio de era en la cual todo se volvió digital y con la venida de Germán Garmendia a la feria del libro del año pasado me di cuenta de que podía tener un pretexto humorístico para convertirme en Youtuber, uno a mi manera, mayor de 40 que hable de los temas que le preocupan a uno a esta edad, que no haga tutoriales de cómo peinarse sino sobre cómo manejar la calvicie, en esas ando estoy metido en esa aventura hace como un año.

Lo hago muy limitadamente porque no tengo el ritmo riguroso de todos los Youtubers jóvenes como para publicar un video a la semana, pero me entretiene hacerlo y en eso me identifico con ellos.

¿Cómo llegó la idea de ser Youtuber?

Un día yo estaba escribiendo la columna de Semana y de golpe el tema que se llevó todas las primeras planas era que había venido German Garmendia y había colapsado la feria del libro. Yo tenía un libro en ese momento al aire y por eso tuve que ir a Corferias a promoverlo con una firma, realmente parecía TransMilenio por culpa de ese joven, ra infernal entrar a la feria y cuando pregunté que era lo que pasaba, fue mi hija quien me contó de la presencia de Garmendia.

Yo pensaba que era un autor y me pareció interesante, por eso le pregunté a qué corriente pertenecía y me dijo que era un Youtuber y me mostró videos y a partir de ahí me pareció divertido volverme Youtuber… y de paso mostrarle a mi generación qué era ser Youtuber.

¿Y hasta ahora ha funcionado?

Al principio lo tomé como una parodia y fueron ellos el objeto (los Youtubers) entonces probablemente algunos se pudieron molestar pero con el tiempo se dieron cuenta que en realidad esa es una herramienta que yo tengo para hacer sátira política, que el blanco real de esos videos son los políticos colombianos y que los Youtubers son apenas un disfraz, un pretexto del cual me valgo para poderlo hacer.

De hecho ya estoy haciendo colaboraciones con algunos Youtubers, hice una con Dross el venezolano que además me pareció un tipo extraordinario y, acabo de hacer otra que ya está al aire en mi canal con Mario Ruiz el colombiano.

¿Con cuántas personas trabaja para hacer los videos?

Con una persona que se llama Andrés Bonifaz y es un millenial, él es quien me ayuda a editar los videos y yo me encargo de escribir los libretos, como tengo mala memoria entonces me los aprendo línea por línea, casi que los recito ante la cámara y hago unas payasadas monumentales como mover los cachetes y demás.

¿Cuánto tiempo le lleva hacer un video?

En el guión me gasto más o menos dos o tres horas, el resto es si requiere producción como desplazamientos eso lleva un par de días, pero si es algo más sencillo como un tutorial para peinar calvos se hace todo como en tres horas.

Ahora, si el video incluye invitados porque muchas veces uso el formato de los Youtubers para invitar políticos como Claudia López, entonces también depende de la agenda de ellos. Pero realmente hago los videos de una manera muy artesanal y práctica.

¿Qué cree que debe mejorar en su trabajo de Youtuber?

Lo primero es la persistencia, yo creo que un gran valor que tienen los Youtubers es que son muy persistentes, yo me acuerdo cuando saqué el primer video, hubo una serie de críticas de Youtubers ofendidos, ahí yo incluso recogí en un video las críticas de ellos y saqué uno de una niña que se llama Paulette quien en ese momento tenía menos seguidores que yo, ahora ya me pasó y eso es porque es una persona persistente, juiciosa, dedicada. Este es un trabajo muy difícil y ellos son muy persistentes y a mí me encataría tener esa cualidad.

¿Qué es lo más difícil de ser Youtuber?

Interpretar lo que le puede gustar a la audiencia y en eso soy muy malo, los periodistas tradicionales éramos muy arrogantes, escribíamos y eso era lo que tenía que comer la gente, ahora en cambio como que todo el mundo trata de averiguar qué es lo que gusta para hacerlo. En todo caso yo nunca voy a tratar de saber qué le gusta a la gente para opinar, yo opino lo que se me da la gana y creo que la gente tiene derecho a estar o no de acuerdo conmigo.

¿Cómo maneja las críticas de sus videos?

Los comentarios que dejan en el canal de Youtube suelen ser muy amistosos y favorables, en Facebook medio mezclado y en Twitter si es que hay de todo. Pero yo un día me di cuenta que pelear en las redes no valía la pena, mejor uso mi tiempo respondiéndole a la gente que tiene comentarios positivos y que me brindan ideas.

¿Qué video le pidieron y está dispuesto a hacer?

Un gamer, estoy aprendiendo porque de eso no se nada, otro me dijo que hiciera las 50 cosas que no sabes de mí, entonces también lo estoy preparando y así me van nutriendo con las ideas de cosas que hacen los Youtubers.

¿Qué es el Club Media Fest?

Es mi graduación como Youtuber, jamás pensé que iba a llegar a tanto ni tan lejos. Esta vez abrieron un cupo para un Youtuber adulto-mayor, habrá un conversatorio.

Sobre el Club Media Fest

El país está listo para recibir a los creadores de contenidos digitales y ‘Social Artists’ más importantes de habla hispana en la segunda edición del Club Media Fest.

Para este año la nómina de la nueva versión en Colombia contará con las presentaciones de influencers internacionales cómo JuanPa Zurita, Juca y Rix de México, Lio Ferro de Argentina, Adexe y Nau de España, entre muchos otros. Junto a ellos, dentro de la cuota nacional estará a Jonathan Clay, Ami Rodriguez, Daniel Samper #YosoyDanny y Kika Nieto.