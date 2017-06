Facebook implementaría el famoso zumbido de Messenger

¿Se acuerda del popular zumbido de Messenger?, pues bien, la red social Facebook habría decidido traer de vuelta esta función pero con un nuevo nombre Hello. Su uso sería para llamar la atención inmediata de quien quiera contactar.

La idea de crear esta función es un nuevo intento tras los ‘toques’, una herramienta que no tuvo acogida en la red social, esto según el sitio web andro4all.

Aunque el zumbido aún no está disponible, hasta ahora se conocer que el icono para esta herramienta será una pegatina de mano que aparecerá en el perfil de los amigos. Sin embargo, se desconoce si toda la pantalla vibrará tal como ocurría en MSN Messenger.

Facebook Hello – The most pointless gimmicky new social media feature in 2017? pic.twitter.com/E1oF02HJeD

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) June 2, 2017