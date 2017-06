Kim Vo, el estilista de las estrellas rubias de Hollywood

Kim Vo, es considerado un visionario y creativo en la industria de la belleza, catalogado como uno de los coloristas más cotizados del mundo visitó nuestro país para compartir su conocimiento y técnicas en coloración enfocado en las nuevas tendencias de rubios.

Vo, es el punto de referencia para las celebridades rubias de Hollywood tales como Kate Hudson, Katherine Heigel, Britney Spears y Jenny McCarthy, ellas y más celebridades han hecho que Kim sea uno de los coloristas preferidos por estrellas de talla mundial.

Este reconocido estilista de Schwarzkopf quien cuenta con una de las personalidades más reconocidas en la industria de la belleza, afirma que el rubio es uno de los colores más exigentes y para que quede bien “El pelo es como una flor blanca, cualquier cosa que se pone en ella puede afectar su delicadeza y color. Es necesario tener un ojo de artista para obtener el color deseado y correcto”.

¿Qué lo llevó a ser estilista?

Elegí ser peluquero porque me encanta el cabello, es el accesorio más grande de todos. Además amo el color, la textura y cómo el pelo es capaz de transportar una actitud. Soy un pintor y amo pintar, entonces ser colorista era un complemento perfecto.

¿Por qué siendo estilista decidió irse solo por la línea de rubios?

Dedicarme al rubio nunca ha sido una limitación para mí, al contrario, me proporciona un entorno especializado en el que mis clientes reciben un servicio muy exclusivo. Debo resaltar que mis clientes son diversos, desde famosos, fashionistas trotamundos hasta los habituales. Todos son rubios, pero cada uno es diferente.

¿Cuáles son las mejores rubias que conoce?

Muchas, pero si debo resaltar a algunas definitvamente Gwyneth Paltrow y Gisele Bundchen, ellas son mujeres que se han mantenido actualizadas con su rubio, se arriesgan un poco y para mí eso es tener actitud, además siempre procuran tener su cabello arreglado.

Por otro lado puedo hablar por ejemplo de Kate Hudson, ella pasó un poco más a tener el cabello plateado, me gusta porque sigue siendo rubia pero se actualizó en tendencias.

¿Hábleme un poco de su experiencia trabajando con celebridades como Kate Hudson?

A ella la conozco desde muy pequeña y siempre le he cuidado el pelo,es más no solo es Kate, yo he trabajado con más de una celebridad desde temprana edad como el caso de Gigi Hadid y me gusta que se han quedado conmigo y he visto su evolución.

Por otra parte, con Britney Spears puedo decir que he visto todas sus facetas, ella no tiene miedo a nada, la quiero mucho y la siento muy estable tanto en el ámbito familiar como en su cuidado personal.

¿Qué tanto disfruta trabajar en un salón?

Lo que más me gusta es establecer relaciones, puedo decir que aprendí eso observando a mi madre en su salón de manicura. Uno se ganaa la confianza de un cliente proporcionándole seguridad y control.

¿Qué es lo mejor del rubio?

Todo, poderlo tener en cualquier rubio pero en distintos tonos, solo tiene que escoger el color y el tono de piel adecuado. Además, creo que hay un nuevo mercado, especialmente con las morenas, a las que yo llamo blondettes, que está en expansión.

Blondettes, es la combinación de blonde y brunette, es decir, son morenas que quieren probar un toque de rubio. Y aunque no me lo creas alrededor del 85% de mis clientas son blondettes.

¿Cómo mantener un cabello rubio?

Es muy importante mantener el rubio bonito, en mi caso me esfuerzo mucho porque las clientas han invertido mucho tiempo y dinero, por lo que querrán mantener ese rubio intacto. Éste es un color muy delicado; es como una flor blanca o un pedazo de papel, los elementos van a atacarlo así que tiene que luchar contra ellos. Si adoptas el sistema BlondMe holístico, en el que el color da confianza va a obtener rubios hermosos, y recuerde que van a ser la publicidad de tu negocio, que es lo que al final da dinero.

¿Cuál es la principal herramienta que usa en términos del cabello rubio?

Honestamente, creo que yo mismo a mano libre con el pincel, por la libertad de sentirme seguro pintando. Me encanta el papel de plata y no tiene nada de malo, pero me encanta la mano libre y creo que tiene que dejarse llevar un poco.

¿Cuáles son las tendencias que se van a imponer en temas de pelo general para esta temporada?

Movimientos culturales, artísticos, políticos y hasta sociales, se han encargado de plantear diferentes estéticas que responden a las necesidades de expresión de cada una de estas corrientes. De allí que este año, las tendencias Essential Looks sorprenden con tres propuestas diferentes entre si, pero totalmente afines con la dinámica del mundo actual en temas de pelo, las que llegan para imponerse son:

Opulent: Inspirado por el encanto de la Riviera Francesa de los años 50, presenta glamour, sensualidad y sofisticación pura que se traducen en rizos chic y ondas voluminosas con efectos de cabello iluminado. Colores cálidos medio dorados.

Beat Icon: Celebra los íconos de la generación beat de los 60’s. Utiliza las líneas rectas como referencia para mostrar cortes precisos con acabados matizados donde el rubio siempre es protagonista.

Colorama: Combina la actitud punk del pasado con la esencia futurista que inspira el Tokio de hoy, logrando un look que vive en el presente y que se deja ver con formas irregulares en el cabello y acabados neón.

¿Con qué frecuencia hay que tinturarse el cabello para que no se vea la raíz?

Las raíces se pueden tinturar cada seis semanas, pero si tiene luminaciones cada tres meses.

Dato destacado

Kim Vo, es considerado the best blonder in the World según la revista Vogue.