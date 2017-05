Evelyn Miralles, la mente detrás de los entrenamientos de astronautas en la NASA

No es un secreto que la tecnología ha revolucionado muchas cosas en el mundo, una de ellas la conectividad a través de nuevas tendencias como es el caso de la realidad virtual. Partiendo de ahí, los seres humanos tenemos un gran reto para entender adecuadamente toda esta tecnología, que para el caso de la realidad pueden incluir videos en 360 grados que permiten explorar contenidos desde diferentes ángulos.

Y es precisamente la realidad virtual quien cuenta con un potencial para revolucionar métodos de entrenamiento de diferentes industrias, videojuegos, películas, entre otros.

Evelyn Miralles, Ingeniera especializada en Realidad Virtual, lidera el Programa de Realidad Virtual del Centro Espacial Johnson de la NASA. Su trabajo como ingeniera principal del Laboratorio consiste en entrenar a los astronautas para salir de la estación aeroespacial o de la nave hacia el espacio. Ahora hará parte de Asombrosamente una serie original de National Geographic un programa que explora cómo funciona el cerebro humano.

En entrevista exclusiva con Publimetro nos contó acerca de la realidad virtual con relación a su trabajo de entrenadora.

¿Cómo se ha beneficiado la exploración espacial de los avances en la tecnología de consumo, más específicamente en el ámbito de la realidad virtual?

La realidad virtual le ha servido mucho a la NASA, primero porque una de sus grandes ventajas es la manera en cómo entrenábamos a los astronautas, antes usábamos etructuras físicas, piscinas y cosas así, ahora la realidad virtual y lo que se llama la computación gráfica ha traído una nueva manera de poder transferir al astronauta que va a hacer un vuelo espacial a un ambiente donde pueda visualizarse antes de hacer la actividad, esto ha sido muy ventajoso porque ha hecho que podamos tener muchas más configuraciones para misiones y aparte de eso ha bajado el costo.

Además quiero resaltar que yo he estado en esto desde hace muchos años, la realidad virutal son varias partes, no solo la gráfica y la parte de matemáticas, son una gran cantidad de piezas que no se alcanzan a imaginar, esto es muy importante y fantástico para mi trabajo.

¿Cómo se siente de entrenar astronautas con realidad virtual?

Uno no siempre piensa lo importante que es esto, pero cuando un astronauta sale por primera vez de la nave, básicamente se está tirando hacia la Tierra, hacia el espacio y eso puede causar mucho miedo, es una sensación que no se puede explicar incluso puede entrarle pánico a la persona, pero al entrenarlo con realidad virtual antes de salir, ellos ya tienen una visión de lo que van a ver.

¿La tecnología ha modificado la gestión de la memoria?

Cuando nosotros entrenamos a un astronauta lo hacemos en tres dimensiones inmersamente, se debe tener en cuenta que por ejemplo usted se acuerda muchísimo más del astronauta haciendo la actividad, hace unos díasdos personas realizando una caminata por el espacio y yo preparé los procedimientos en realidad virtual para que ellos pudieran refrescar la memoria acerca de su actividad, entonces lo que quiero decir es que la realidad virtual y en proporción a ellos, hay una visualización mucho más inmersa y eso lo hace muy poderoso para ellos, porque no es lo mismo ver información en dos dimensiones, entonces cuando ellos lo hacen inmersamente es como si estuvieran allí y se acuerdan de dónde están localizados.

Entonces, para responder tu pregunta, sí, ayuda a la memoria.

¿Cómo cree que se ha modificado la manera de pensar del ser humano a partir del desarrollo de la internet?

Yo no sé si la memoria ha sido directamente influenciada por la internet, lo que sí ha hecho es darnos acceso a información mucho más rápido porque en realidad uno ya no tiene que memorizar muchas cosas. Creo que lo que hace es que ya no necesitemos acordarnos tanto de cosas porque lo tenemos al alcance, pero por otro lado es muy fácil para nosotros estar al tanto de noticias que no podíamos tener antes de internet y eso me da risa porque hace 25 años cuando yo empecé a trabajar acá en la NASA la internet no era abierta para todo el mundo, era muy poco el acceso, ahora con la velocidad con la que corre el internet es increíble.

Además, en cuestión de la realidad virtual todo esto si puede ayudar con ciertos programas que se han estado desarrollando con la parte médica, investigaciones, creo que puede incluso llegar a ayudar a personas con problemas mentales y con otro tipo de deficiencias como drogas, fobias y adicciones.

¿Qué está haciendo la NASA en este momento sobre el tema de realidad aumentada?

La realidad aumentada para mí yo siento que es lo que va a avanzar mucho más rápido, ésta va a ser utilizada por mucha más gente, incluso va tener un uso como los smartphones hoy en día. Todo esto porque la realidad aumentada es un asistente para lo que está sucediendo en su vida real, nosotros en este momento estamos analizando que es lo más importante de estudiar esta tecnología, cada día que pasa hay más empresas desarrollando cosas para nosotros, para la realidad aumentada.

¿Cómo cree que se van a modificar las gafas de realidad aumentada con el pasar de los años?

Para mí en los próximos cinco años vamos a poder ver éste tipo de gafas más pequeñas, más compactas, algo que la gente quiera utilizar y esto lo digo en el factor masas porque a la gente no le interesa usar gafas, ni siquiera a los astronautas, ellos lo hacen para pasar un examen, pero nadie los quiere usar, por eso las gafas van a tener que ser del tamaño de unos lentes normales para que la gente se sienta más familiarizada con ellos y no geren incomodidad.

¿Cuáles son los beneficios del uso constante de la realidad virtual?

Todas éstas tecnologías yo creo que ayudan al mejoramiento no necesariamente de la memoria sino al mejoramiento de entender lo que está sucediendo poder visualizarlos, nosotros los humanos aprendemos por naturaleza en tres dimensiones, cuando cualquiera de nosotros pasa por una experiencia en la vida y la recuerda, lo que está haciendo es visualizando, eso es lo que hacemos en la realidad virtual, tratar de darle a la persona la visualización de una realidad, algo que va a estar en su memoria.

Ahora, no la mejora la memoria sino que se acuerda de muchas de las cosas que hacemos día a día, esas que vienen innatas y donde usted no tiene que pensar mucho, la persona visualiza ciertas actividades sabiendo lo que tiene que hacer, esto porque ya lo realizó anteriormente. Aparte, tenemos una manera de visualizar una localidad un área más fácil y ver todas las partes, moverlas y sacarlas, yo te puedo decir que la realidad virtual se va a usar muchísimo en cuestión de asistir a personas a ser un reparamiento de una lavadora de algo que tenga en su casa, va a ser algo del día a día, ya no vas a necesitar ir a un libro o nisiquiera a la internet o un video, con ponerse las gafas lo podrá consultar todo.

¿Ser líder del programa de realidad virtual en la NASA como mujer, cree que le ha puesto algún tipo de limitantes?

Yo particularmente no y no porque sea mujer, ni hispana, creo que todos tenemos ciertas limitaciones en los trabajos.

Desde que yo comencé aquí siempre he tenido apoyo, para mí lo más importante es aprender, saber cómo aplicar la tecnología, cómo realizar mis actividades y saber de lo que estoy hbalando, mi única limitación es conmigo misma de ver cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo. La NASA ha sido una inspiración para mí y ser mujer y tener otra visión ha sido positivo para todo el grupo porque traigo otra mirada.

Reconocimientos

Recibió numerosos reconocimientos de la NASA, incluyendo el Premio de Seguridad de Vuelo de la NASA. También fue nombrada por CNET como uno de los veinte principales hispanos más influyentes en los Estados Unidos por dos años consecutivos (2015 y 2016). En 2016 resultó ganadora del ‘Distinguish Alumna Award’ por la Universidad de Houston Clear Lake.