Vuelve Ixel Moda, el Congreso Bienal Latinoamericano de Moda

Con México como país invitado de honor, al traer una retrospectiva de la moda en la historia mexicana, el viernes 5 y sábado 6 de mayo más de 1.000 participantes del sistema moda se darán cita en el hotel Las Américas de Cartagena, durante la nutrida agenda académica de Ixel Moda, el Congreso Bienal Latinoamericano de Moda, cuyo eje temático será “De la idea a la venta… Integralidad de la Moda… Idear, diseñar, confeccionar, mercadear, vender”.

Además, la Organización rendirá un homenaje a Bolívar (departamento sede del congreso), invitando a dos grandes figuras del diseño: el momposino Hernán Zajar y la cartagenera Beatriz Camacho.

Invitados especiales:

·Desde Italia, llega Cristina Morozzi a presentar la primera conferencia magistral. Morozzi es una destacada arquitecta interiorista, periodista, escritora y curadora de diseño, moda y arquitectura. Es directora académica del Instituto de Diseño Marangoni en Italia. Ha trabajado con Casas como Ferragamo y Moreschi. Además es autora de varios libros, entre los más recientes: Terrific Diseño y Terrific Fashiona (Sole 24 Ore Cultura, 2013 y 2015), Damiani, Alchimia del Desiderio (Rizzoli 2014), Cucine hecha en Italia, Bellezza e design (Rizzoli 2014), 80 años Hecho en Italia (Rizzoli, 2015).

Durante su conferencia que trata del diseño de producto, el tema central será la innovación. En este espacio Cristina compartirá con los asistentes su conocimiento y percepción sobre cómo, desde la innovación, se puede alcanzar el éxito en un mundo no convencional

·De New York, llega Eef Vicca, Senor, directora de moda de Factory PR, agencia especializada en posicionamiento estratégico de marcas con el consumidor, responsable de cuentas como: Macy´S, Mango, Betsey Johnson, Hurley, Steve Madden, Parsons School Of Design entre otras. Se desempeñó además como directora de PR y Marketing Communication para Estados Unidos, Canadá y Sur América de la reconocida marca Camper. Su conferencia, “saber sobre el negocio, tan importante como el talento creativo” busca resaltar que para permanecer en el mercado y sostener una carrera en el mundo de la moda, no basta con que el diseñador produzca una colección bien pensada en términos de diseño y confeccionada, sino que debe estar enmarcada dentro de un negocio viable, con un claro conocimiento del perfil del consumidor.

·Liliana Sanguino es colombiana, arquitecta de la Universidad de los Andes pero vive en Londres desde el 1998. Fue directora del programa de BA Fashion Design Womenswear en el London College of Fashion y hoy se desempeña como Senior Lecture del programa de Ba Fashion Marketing and Promotion en la Universidad de Westminster. Su conferencia, “Crear Nuevos Espacios de Compras”, busca, desde su experiencia como arquitecta y curadora de diversas exposiciones de moda en Londres, abordar uno de los temas que, sin duda, suele ser clave al momento de crear una estrategia de marketing: la experiencia visual en el punto de venta. ¿Cómo exhibir una pieza o todo un outfit para seducir al cliente con “identidad” de producto; cómo diseñar una vitrina, un aparador o una góndola capaz de atraer la atención del comprador, es decir, cómo crear nuevos espacios para incidir sutilmente en la decisión de compra?

La última jornada de Ixel Moda estará a cargo de 2 expositores: Mónica Gómez, Madrid España y Carlos Eduardo Botero de Medellín quienes presentarán el conversatorio “Marcas Jóvenes en Cadenas de Retail”.