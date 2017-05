"La felicidad y la belleza empieza con cómo se siente uno": William Levy

El actor cubano William Levy que ha participado en gran cantidad de telenovelas y películas en Hollywood, dejando su sello personal en cada una de ellas, estuvo de paso por Colombia para presentar su nuevo proyecto, Magnat Select, una fragancia masculina, que dejó al descubierto el lujo, éxito y adrenalina; atributos personificados en él.

A sus 36 años, Levy ha deslumbrado a miles de espectadores con su encanto natural y porte de galán. En entrevista con Publimetro se animó a comentar algunos detalles de lo que considerael éxito y lo que rodea su estilo de vida.

¿Se considera un hombre exitoso, cómo puede definir el éxito?



Cuando hablo del éxito me cuestiono si esa palabra signfica tener la casa más grande, el carro más caro, la ropa más fina, porque para mí ese no es el éxito, es cuando uno llega a un punto en el que le puede dar a su familia y a las personas que lo rodean lo que ellos nunca pudieron disfrutar o nunca pudieron darte. Para mí también es hacer lo que a uno le gusta hacer y no lo que la vida lo lleve a hacer, porque fui capaz de arriesgar para llegar a hacer lo que quería.

Es más, hacer lo que quería desde pequeño es lo que más difícil se te va a dar porque siempre la vida es así.

¿Cuál es el secreto para verse siempre bien?

Una persona se ve bien siendo quien es, porque va a ser feliz una vez que uno acepta lo que tiene y lo que es. Uno puede tener muchas cosas de lujo, incluso alcanzar el éxito, pero si no acepta quien es nunca va a ser feliz, porque la felicidad y la belleza empieza con cómo se siente uno. Primero hay que sentirse bello con uno mismo, una vez se consiga eso ya todo lo de más viene y se va a ver bien en uno.

Yo me siento bien porque soy alegre, me gusta brindarle una sonrisa a todo el que me ve, disfruto del éxito de las demás personas y nunca los envidio, yo creo que es eso lo que lo hace llegar a un punto a uno como persona, ahí esta la felicidad y el sentirse bien.

¿Cuál cree que es su sexappeal?



No sé si tenga (risas), quizás es mi personalidad, lo que yo soy, tener seguridad en mí mismo. Soy una persona segura, yo nunca necesité la aprobación de alguien más, nunca en mi vida he necesitado la aprobación de alguien para ser feliz, a mí cuando era pequeño nadie me dio de comer, nadie se preocupó por mí si estaba bien o mal, salvo mi familia. Entonces para yo llegar en mi vida a hacer lo que hago es ser yo mismo y eso le gusta a los demás.

¿Cómo define su estilo?

Mi estilo va de la mano de cómo yo me levanto, suena un poco loco pero es así. Cuando me levanto melancólico escucho música así y con eso va mi forma de vestir, hay días que quiero vestirme de traje y lo hago sin importar lo que deba hacer. A veces tengo días en los que me siento muy relajado y quiero ir a cenar y me pongo unos jeans con una básica blanca y listo. ¡Así soy yo de loco!.

¿Con qué prenda siente más afinidad?

Me gusta mucho ponerme cosas de oro blanco, diamantes, aunque hay que trabajar mucho para tenerlas (risas). En lo que yo creo, considero que esas cosas dan buenas energías, en este caso el lujo, porque uno siempre quiere vivir bien.

¿Qué no le puede faltar en la maleta de viaje?

El desodorante, el perfume, me gusta oler bien, tener un buen aroma, pero más que cualquier otra cosa, mi cepillo de dientes.

¿Quién empaca su maleta?

Generalmente yo, a veces Elizabeth mi esposa, pero casi siempre la hago yo. Si viera mi maleta sabría que la hago yo mismo porque soy virgo es decir, una persona detallista. Todo me gusta estrictamente ordenado, en su lugar, que nada se salga, que todo esté perfecto.

¿Cómo se cuida físicamente?

Hago mucho deporte con mis hijos, cada que tengo tiempo voy al gimnasio. Y si de alimentación se trata debo confesar que no me gusta ni hago dietas, yo pasé mucha hambre en Cuba entonces no voy a hacer dietas en este momento para verme bien, prefiero comer bastante y cuando creo que ya me hace falta tonificar, hago ejercicio.

¿Cómo se define?

Soy alguien a quien le gusta el éxito y vivir intensamente la vida, no me gusta sentir que fracasé, para mi el fracaso no es aceptado en mi vida, solo lo veo como una enseñanza. Me encanta ver a la gente que me rodea feliz, incluso, puedo dar todo lo que tengo por la felicidad de otra persona.

¿A qué huele William Levy?

Yo me puedo identificar con todo aquel hombre que le guste vivir la vida intensamente, que le guste el éxito, que le gusta rodearse de elegancia, de las cosas que en cierta forma tenga algún tipo de sensualidad, eso es lo que me gusta a mí. La fragancia es para un hombre que arriesga, que sacrifica cosas en la vida, como yo he sacrificado mi familia, el compartir con la gente que quiero, por el éxito. Pero, hoy en día gracias a Dios me siento exitoso en lo que estoy haciendo porque puedo llegar a mi casa y darle a mis hijos una vida que quizás yo no tuve, puedo darle a mi abuela la casita que nunca tuvo, igual que a mi madre, poder ver como la gente que me rodea disfruta las cosas que yo no pude disfrutar, creo que todo eso encierra la fragancia de William Levy.

Sobre Magnat Select

Creado por la casa perfumista Symrise, Magnat Select de ésika es resultado de la inspiración de los prestigiosos y experimentados perfumistas David Apel y Emilie Coppermann, quienes fusionaron perfectamente el Jengibre de Madagascar y el cardamomo logrando el sofisticado aroma de Magnat Select, una fragancia de fondo sensual y varonil, que resalta al hombre que vive intensamente.