Beyoncé causa polémica por ponerle zapatos altos a su hija de 6 años

Beyoncé, Jay-Z y la pequeña Blue Ivy causaron polémica en la entrega del Grammy, que se realizó el domingo pasado, por el divertido momento en el que la primogénita 'calma' a sus padres quienes estaban aplaudiendo ante el discurso de quien estaba en el escenario.

El momento parece de lo más divertido, lo polémico surgió con el atuendo de la pequeña, quien llevaba tacones, situación que no pasó desapercibida por los usuarios que cuestionaron la decisión de la madre artista.

"¿A qué edad es apropiado que una niña lleve tacones?, ¿Por qué Blue se puso tacones de Beyoncé?, ¡Blue Ivy lleva tacones! Tiene 6 años. Es la hija de Beyoncé. OK es un tacón bajito pero aún así.", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

When Blue Ivy's heels cost more than your entire life 🙃 pic.twitter.com/I2rfHnbwMb

— Stacey (@_Staceeeey_) January 29, 2018