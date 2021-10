La humorista habló acerca de esta situación en una entrevista con ‘La Red‘, de Canal Caracol, en donde dio los detalles de cómo vive con ese miedo. ‘La Gorda’ Fabiola fue extorsionada y aún siente terror por el terrible suceso.

Se trata de una llamada que recibió su hija en la que le indicaban que la estaban llamando de parte del ELN y debían salir de su apartamento a entregar una gran suma de dinero.

Si no obedecían la orden acabarían con todos los miembros de la familia, pues supuestamente había hombres armados fuera del apartamento.

‘La Gorda’ Fabiola Posada indió que, en medio de los nervios, su hija alcanzó a grabar la llamada y tomar un pantallazo del número de la que la estaban contactando.

“Comencé a temblar, todo lo somaticé. Fue un domingo en el que duré todo el día vomitando. No toleraba alimentos y lo único que se me vino a la cabeza es: ‘Yo no puedo caer en esto’ y llamé a César Corredor”, relató en La Red.

Corredor, además de ser comediante, es policía profesional. Ayudó a ‘La Gorda’ a contactarse con el Gaula, desde donde le pidieron las pruebas que habían recolectado.

Allí también les dieron indicaciones de no contestar a ciertos números.

Por suerte, tres días después, hubo buenas noticias para Posada y su familia.

Las autoridades identificaron que la llamada extorsiva se hizo desde la cárcel del municipio de Picaleña (Tolima), donde el hombre que llamó estaba delinquiendo con varias personas más.

Sin embargo, la humorista todavía se siente atemorizada por este amargo suceso.

“Yo tengo paranoia. Me dicen: ‘Tienes que salir porque ya estamos volviendo nuevamente a la presencialidad’ y yo tengo mucho miedo de asomarme. No volví a sacar al perro. No volví a ninguna parte”, aseveró Posada.

Y es que, a raíz de esto, ha tenido que cambiar varias rutinas de su vida diaria.

“Estoy cambiando mis rutas cuando tengo que salir, mis horarios. Esto no es vida. Yo no sé cuánto me irá a durar esta intranquilidad, este miedo, esta zozobra. Estoy ‘paniqueada’”, reconoció.

Por último, Posada recomendó a las personas evitar hacer público en redes sociales los números de contacto, pues si hija tenía este importante dato expuesto y se cree que fue así como la contactaron.

