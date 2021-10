La empresaria habló sobre el polémico encuentro que le causó críticas en redes sociales. ‘Epa Colombia’ dice que se iba a reunir con Gustavo Petro en vez de Álvaro Uribe.

Hace unos días Daneidy Barrera fue la invitada del programa ‘The Suso´s Show‘ en donde fue interrogada por el humorista por la polémica reunión que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe.

En medio de la entrevista, la inflienciadora indicó que tenía una reunión pactada con el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, sin embargo, esta no se llevó a cabo porque ella no alcanzó a llegar.

“Primero, yo tenía una cita, la verdad, con Petro. Solo que yo no pude asistir a esa cita porque había muchísimo trancón. Yo me iba a reunir con Petro antes que con Uribe, el jueves, y yo perdí la cita”, aseguró Daneidy Barrera.

Según la empresaria, días después le llegó la invitación para reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, la cual no quiso desaprovechar.

La idea era hablar con él para pedirle apoyo para los emprendedores del país, y que se revisara la posibilidad de que a las personas que quisieran crear empresa no se les pusieran tantas trabas.

“Él (Uribe) me dijo que nos viéramos”, reiteró ‘Epa Colombia‘.

‘Epa’ indicó que fue ella la de la idea de grabar un video relajado con Uribe, como el que finalmente publicó ella en su cuenta de Instagram.

En dicho video aparecen ambos compartiendo unas empanadas e invitando a sus seguidores a comprar las keratinas de la bogotana.

Tras esto, Daneidy recibió un mensaje de la secretaria de Petro indicándole que ya no se reunirían.

“La secretaria de Petro me dijo: ‘Ya te vimos con Álvaro Uribe. Nosotros queríamos invitarte, pero como no fuiste ya creo que no te reunirás con nosotros”, aseguró.