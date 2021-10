¿Una nueva eliminación que tendrá a muchos televidentes agarrados al borde de su silla?

Ya Masterchef se acerca a su recta final y no rebaja la tensión ni en un solo momento. “Esto está caliente”: Carla Giraldo muestra lo que pasará en Masterchef

De hecho, ya se dio a conocer una foto del día de la final del programa y las emociones están a flor de piel.

Ahora bien, esto se incrementa porque las revelaciones se dan dosificadas.

Esto, porque debido al estreno de “¿Quién es la Máscara?”, el programa recortó su tiempo de emisión.

Ahora bien, los protagonistas sueltan cada vez más pistas sobre lo que podría pasar.

Carla Giraldo, por ejemplo, ha mostrado “spoilers” de una manera no tan reveladora, obvio, pero dan pistas de lo que podría pasar.

¿Y qué fue lo que dijo?

Ella publicó en sus historias que era obvio que habría un eliminado este fin de semana.

“Vamos a sacarlos a todos. Hoy [sábado] está caliente, caliente. Y de aquí se va alguien mañana. En este punto, nadie se va a querer ir. Eso sí, como Paipa, nada. ¡Qué belleza de lugar!”, escribió.

Como ahora está al aire “¿Quién es la Máscara?”, por eso no se dio ninguna eliminación.

Pero tampoco se sabía si sacarían a otro concursante y los rumores han crecido.

Ahora, con la publicación de Carla no hay duda: alguien se va.

Critican a Liss Pereira por poner a Viña Machado en su equipo en Masterchef

Liss se valió del talento de Viña Machado para cocinar. Por esta razón la incluyó dentro de su equipo de trabajo.

Esto, a pesar de que antes discutieron cuando trabajaron juntas, pero de nuevo, las tensiones volvieron entre ambas.

La comediante trabajó con Viña en un reto donde tenían que trabajar con trucha. Pero nada salió como esperaban.

Por eso tuvieron varias rencillas y varios televidentes criticaron en redes la elección de Machado.

Si bien tenían más tiempo para cocinar, Machado sintió que Pereira no la apoyaba como ella quería y que solo hacía empanadas.

“Ella se ganó 90 minutos para fresquearse, me están sirviendo para un jopo. Se echó 90 minutos haciendo unas empanadas”, expresó Machado.

Esta estaba molesta por lo que pasó y lo mostró con sus gestos. En cámara comentó lo siguiente:

“Me hubiese gustado saber que estaba sola desde el principio”.

Liss no quiso ponerse a pelear, pero reconoció que sí fue objeto de esa hostilidad.

“Se me olvida que a Viña me toca tratarla con pinzas”, “yo a Viña no le caigo bien” y “se nota que no le generó cosas buenas a Viña”, dijo la comediante.

Lo que muchos se preguntan

Por qué la eligió. Y bueno, por qué a pesar de sus comentarios, trabaja con alguien que claramente no la estima ni un poquito.

“Tengo la ventaja del tiempo, pero no tengo el ánimo de dirigir”, justificó Liss al decidirse por esta.

Sobre todo, porque pensó que era lo mejor para su equipo y se abrazó a sí misma por ello.

“Se abraza y es como… la gente es que es embustera”, expresó.

Claro que no lo dijo frente a Liss.

Y por esto, también criticaron a Machado. Por no encarar a la comediante y decirle lo que en verdad pasaba.