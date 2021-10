‘La vida es rosa’, una pasarela llena de amor

En Colombia, 15.509 mujeres al año son diagnosticadas con cáncer de mama, y 4.411 fallecen cada año por esta enfermedad, convirtiéndose en el cáncer más mortal del país. Por esta razón, mañana, 15 de octubre, se realizará en el centro comercial Plaza de Las Américas la pasarela de moda, La vida es rosa, la cual busca enaltecer la lucha de quienes han sufrido esta enfermedad en algún momento de su vida. La cita es a las tres de la tarde.

Esta iniciativa de GoTrendier Colombia y La Asociación Amese, brinda un espacio a estas mujeres para que desfilen con una sonrisa y transmitan un mensaje de amor, resiliencia, superación y fortaleza a otras personas que estén pasando por una situación similar.

GoTrendier, al tener la comunidad más grande de mujeres en el país con más de un millón de usuarias, se une para visibilizar la tenacidad con la que afrontan ellas y sus familias la enfermedad, al mismo tiempo que sensibiliza a la sociedad con estrategias de prevención como la autoexploración.

Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier afirma: “Es clave que como mujeres conozcamos nuestro cuerpo y seamos capaces de cada mes hacernos una autopalpación. Nosotros somos una gran comunidad con más de un millón de colombianas, y para nosotras es muy importante unirnos a estas iniciativas que dan visibilidad a la enfermedad y sobre todo, que ayuden a hacer énfasis en la autoexploración para una detección temprana”

La pasarela contará con la participación de ocho mujeres, cada una con historias diferentes, entre ellas está Gina Paola González, quien hace año y medio fue diagnosticada con la enfermedad.

De igual forma Yenni Mabel Beltrán, diagnosticada el 19 de octubre de 2020 con cáncer de seno, destacó que: “Para mí la pasarela significa un gran aporte a mi empoderamiento, me ayuda a sentirme más fuerte y segura, y eso es lo que me gusta irradiar, me permite demostrar que los sueños y las oportunidades van más allá de una condición de salud, que dentro de las situaciones difíciles podemos encontrar fortalezas y dones que nunca imaginamos tener”.