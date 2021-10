Esta semana se conoció que Ana Karina Soto perdió dos bebés y no quiso hablar del tema, hasta ahora.

La presentadora colombiana se dio a conocer siendo participante de Protagonistas de novela.

Desde entonces forjó una carrera en la televisión, y RCN siempre ha sido su casa.

Además de su paso por la pantalla chica, muchos seguidores también están pendientes de ella a través de las redes sociales.

Justamente, gracias a las redes muchos han sido testigos de los bellos momentos que pasa con su familia.

Ana Karina tiene una relación con el actor Alejandro Aguilar, y hace unos años, fruto de su amor, nació el pequeño Dante.

Muchos fanáticos le han preguntado a la famosa si piensa en tener más hijos.

Y ahora, también en sus redes, se sinceró respecto al tema y a la perdida de dos bebés.

“Pocas veces les he hablado de este tema, así tan sinceramente como lo voy a hacer ahorita: yo tuve una pérdida antes de Dante y una después de Dante. No he tenido más hijos, pues porque no he podido tener más hijos”.

De acuerdo con la famosa, aunque le hubiera gustado darle un hermano a Dante, parece que ya no será así.

“Saben que no me gusta el drama. Cuando me han hablado de este tema, por eso he dicho que porque no se han dado las cosas, porque es el tiempo de Dios, porque sea cuando Dios quiera, pero, realmente, creo que ya no fue”.

Luego de estar varios meses en Noticias RCN, la presentadora dio un salto en su carrera. Y es que ahora hace parte de Buen día Colombia, magazín de las mañanas en el que está explorando otra faceta en su profesión.