La presentadora es tendencia en este jueves, y es que a Jéssica de la Peña le desocuparon las cuentas mientras dormía.

Fue la misma famosa quien contó lo sucedido a través de sus redes.

“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso, hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí un tweet de alguien que le pasó lo mismo”.

Por eso, la famosa pidió una explicación al banco respecto a lo sucedido:

“¿Qué pasa con la seguridad del portal ? Hoy en día hago todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?”.

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo. — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

Sorpresivamente, la revelación de la presentadora se da unas horas después de que otro periodista, Carlos Sarria de La FM, también denunciara que fue robado de la misma manera y en el mismo banco.

Además, el periodista también aseguró que no era la primera vez que le sucedía:

“Me desocuparon la cuenta a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. ¿Qué pasa con la seguridad de su aplicación? Es la segunda vez que me pasa”.

Me desocuparon la cuenta de @Davivienda a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa @Davivienda con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa. — Carlos Sarria (@sarriamo) October 6, 2021

Por ahora la presentadora no se ha referido más al tema, sin embargo, gracias su trino tanto ella como el banco son tendencia, especialmente en Twitter.

Allí, los fanáticos se han unido al clamor de la presentadora, respecto a exigir una explicación sobre lo sucedido.

“Deben responderte”, “No es el primero, ni el segundo caso que leo en esta red social” y “Ojalá puedas recuperar tu dinero”, han sido algunos comentarios que ha tenido su historia.