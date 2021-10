En medio de un entrevista se conocieron los cambios extremos que hizo Carlos Torres para estar en La nieta elegida.

Carlos es uno de los actores más reconocidos de la pantalla chica.

Las mujeres se mueren por él, pero además de eso, ha encantado a los colombianos con su talento y capacidad para interpretar diferentes personajes.

Por ejemplo, los televidentes han quedado sorprendidos con su cambio de los últimos meses, hablando de la pantalla chica.

Y es que, hasta hace unos meses era el complicado Charly de La reina del flow, y ahora es el dulce ‘Juanes’, personaje de La nieta elegida.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos asegurando que Carlos se ve muy diferente en la novela. El actor luce más joven, e incluso, se ve más delgado.

En conversación con Pulzo, el famoso reveló que además de cambiar el tono de su cabellera, también tuvo que bajar de peso para verse más pequeño en edad.

“Tocó cambiar el look, tocó quitar la barba, tocó adelgazarse un poco (o mucho), y me encanta. De hecho hay una escena en la que me veo como un niño de 20 años. Además, todo el trabajo de maquillaje también ayuda mucho. Si hay que hacer cambios estamos dispuestos a hacerlos todos”.

Justamente, en su diálogo con el medio afirmó que el mayor reto tuvo que ver con hacer un personaje más joven:

“Es un personaje menor, entonces, digamos que esa inocencia ya uno la ha perdido un poco, sobre todo en este medio, se pierde rapidito. Mantener esa inocencia, esa prudencia del personaje fue un reto”.

La nieta elegida se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche por RCN.

La producción centra su trama en Luisa, una joven que llega a revolucionar a la familia Roldán, pues al parecer, es hija de un familiar que murió en extrañas circunstancias.