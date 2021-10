La comediante salió en su defensa. “Así se responde”: Alejandra Azcárate apoyó a J Balvin con indirecta para Residente.

Los nombres de J Balvin y Residente han sido materia de conversación y controversia en redes.

Todo comenzó cuando, esta misma semana, se conocieron los nominados al Latin Grammy.

La premiación ha sido materia de discusión entre algunos reguetoneros, que consideran que deberían tener su propia categoría, cosa que empezó a ocurrir desde 2020.

Este año, J Balvin se volvió a despachar contra los Grammy, e invitó a otros reguetoneros a no asistir a la premiación, pues siente que no se está valorando su trabajo ni el de sus colegas.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, firmó en Twitter el 28 de septiembre.

Luego de ello eliminó el trino, pero ya era tarde porque se había desatado la polémica.

Al escuchar esto, Residente (René Perez, ex-Calle 13), decidió contestarle con un video en Instagram que después eliminó.

“Para entender, porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, fue una de sus frases.

Luego de ello, diferentes famosos lo han criticado y apoyado, y una de esas figuras fue Alejandra Azcárate.

Tras la polémica, Balvin publicó una foto junto a un carrito de perros calientes, haciendo referencia a otro de los comentarios que hizo Residente cuando dijo que la música del paisa era como “comer un perro caliente”, bueno, pero demasiado corriente.

En dicha publicación de Balvin, la comediante comentó:

“Así se responde, con la gracia y elegancia de la cual carecen los enemigos. Grande”, anotó Alejandra.

Por supuesto, el comentario de Alejandra no estuvo exento de réplicas, a las cuales ella hizo caso omiso.