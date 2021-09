‘Dr. Death’, una serie aterradora de la vida real

Basado en el exitoso podcast estadounidense de Wondery, “Dr. Death” cuenta la aterradora historia de la vida real del Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson).

Se trata de una estrella en ascenso en la comunidad médica de Dallas. Joven, carismático y aparentemente brillante, el Dr. Duntsch estaba construyendo una gran carrera como médico neurocirujano, pero todo cambió de repente.

Los pacientes ingresaron a su sala de cirugía para realizarse procedimientos complejos, aunque rutinarios, de columna.

Pero en lugar de obtener estos resultados, quedaron con daños aún peores que su propia enfermedad o en el peor de los casos, muertos.

Mientras el número de víctimas se acrecentaba, dos compañeros médicos, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin), el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater) así como la fiscal de Dallas Michelle Shugart (AnnaSophia Robb) se pusieron en la tarea de detenerlo.

“Dr. Death” explora la mente retorcida del Dr. Duntsch y las fallas del sistema médico, diseñado para proteger a los más indefensos.

La serie cuenta con un equipo de dirección completamente conformado por mujeres que incluye a Maggie Kiley (“Dirty John: The Betty Broderick Story,” “Riverdale,” “Chilling Adventures of Sabrina”), quien también será productora ejecutiva de los dos primeros episodios: Jennifer Morrison (“Euphoria”), y So Yong Kim (“Tales from the Loop,” “Room 104”).

