A través de sus redes sociales, Carolina Cruz anunció que ayudará a otros niños con problemas de salud.

En días pasados, Carolina preocupó a sus seguidores, que creyeron que su bebé estaba en cirugía.

Esto nunca se pudo demostrar, pero ella sí explicó que su bebé estaba bien, y que, de hecho, está mejor que nunca.

Justamente, así lo expresó la presentadora en sus historias de Instagram.

Para quienes aún se preguntan qué tiene el bebé de Carolina Cruz, ella misma volvió a mencionar que el niño tenía tortícolis, por la cual tenía que ir a dolorosas terapias.

Por suerte estas dieron sus frutos y el pequeño está cada vez mejor.

De hecho, de cierta forma le dieron “el alta” y ya no tiene tortícolis.

Ahora, la presentadora quiere lanzar “Salvador de sueños”, una iniciativa según la cual ayudará a recoger recursos para niños que necesiten atención médica que no puedan costear.

Tal como compartió en una publicación de Instagram:

“Hay tanto por cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito, por eso, #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS tratará de ayudar en lo que más pueda a niños y familias que merecen una buena atención, así DEBERÍA SER PARA TODOS, sin importar estrato social, la vida de todos es igual de valiosa, una no vale más que otra. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Muy pendientes porque empezaremos a abrir convocatorias para recibir la ayuda de todos, no solo económica que es muy importante, también de cosas necesarias para darles calidad de vida en estos procesos a los niños y sus familias, empresas, marcas que quieran ser parte de este sueño, también recibimos la donación de tiempo y conocimientos que hoy en día es muy importante”.

Carolina Cruz anunció que ayudará a otros niños con problemas de salud

De momento no se sabe muy bien de qué forma habrá que comunicarse con la presentadora para comunicar de un caso o hacer llegar ayudas.

Sin embargo, se espera que lo explique en detalle en los próximos días.