Daniella Álvarez dijo haber visto un extraterrestre porque es una persona “especial”

La presentadora sorprendió con este comentario, Daniella Álvarez dijo haber visto un extraterrestre porque es una persona “muy especial”.

Como algunos saben, la presentadora está en el programa Nuestra belleza latina.

Allí, es jurado del mismo, donde se busca a las mujeres más talentosas de la región en diferentes disciplinas.

Una de ellas hizo una presentación que a algunos les pareció “extraña”, pues la decoración era con alienígenas al fondo.

Fue allí donde algunos jurados se burlaron, comentando que eso se veía poco creíble.

Sin embargo, Daniella se defendió, argumentando que ella ha visto aliens.

Pero, además, aseguró que los ha visto porque es una persona muy especial.

“Yo sí he visto un alien. Lo vi con mis ojos, cariño (…) Vi perfectamente con mis ojos cómo este ‘alien’ estaba meciéndose en la hamaca, me miró y me sonrío”

Cuando su compañero la miró incrédulo, casi en burla, ella comentó que no todo el mundo los puede ver porque solo los ven personas “muy especiales”, dando a entender que ella lo era.

Este año, la presentadora volvió al Desafío The Box, de Caracol, el último programa donde había estado antes de la cirugía.

Sin embargo, regresó y volvió recargada con un carácter más determinado, y siendo inspiración de muchos con su historia de vida.

Hoy por hoy, sigue recuperándose de lo ocurrido, y cada vez adquiere más autonomía para moverse sola pese a que su pie derecho ha tenido una recuperación lenta y aún no puede depender fácilmente de él.

Aun así, las noticias son buenas y está recuperando la movilidad en su pie.