Si no conocía esta historia, le contamos que un actor de El hijo del cacique tuvo que pegarse un ojo para interpretar a su personaje.

Se trata de Franco Che, quien en la novela le da vida a Diomedes Díaz.

Y en medio de una conversación con Pulzo, contó que tuvo que pegarse el ojo para parecerse al famoso cantante vallenato.

De acuerdo con el actor, el problema no era pegarlo, sino despegarlo. ¿Por qué?

“El problema no era que lo pegaran, sino que cuando lo iban a quitar… ¡uy no! Era muy fuerte, era fuertísimo. Fueron las primeras semanas, y entonces ya no soporté y yo les dije”, contó.

Franco aseguró que, cansado del dolor, le dijo al equipo de maquillaje que utilizara otra técnica, y en efecto, lo hicieron. Así que el actor no volvió a sufrir por este tema.

En medio de la conversación con el medio, Franco aseguró que también tuvo que cortar su pelo para darle vida a Diomedes. Sin embargo, como los años fueron pasando en la producción, también tuvieron que ponerle extensiones para que se viera diferente.

Además, para este personaje también le hicieron una prótesis especial para su dentadura, y esta prótesis tenía puesto una imitación de un diamante en uno de sus dientes.

El hijo del cacique se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche por Caracol. La producción es protagonizada por Milciades Cantillo.

“Recuerdo que antes de que me dieran el papel hablé con Martín a través de la oración y de Dios. Le pedí que me diera la oportunidad de interpretarlo porque lo iba a hacer desde lo profundo del corazón, tan profundo, que me iba a convertir en un puente para que los televidentes lo recordaran bonito. Le dije que me iba a convertir en una pequeña extensión de su legado y creo que lo logré”, contó el actor y cantante en el lanzamiento para medios de la producción.