La cantante se tuvo que quedar en el aeropuerto, a Greeicy no la dejaron subir a un avión a Estados Unidos, ¿qué pasó?

En sus redes, la caleña dejó sorprendidos a sus seguidores, a quienes les contó la odisea a la que se enfrentó.

Muy calmada y en resignación, Greeicy, quien recientemente mostró su nuevo tatuaje, contó que iba a viajar a Miami para los Premios Billboard.

Allí, iba a presentar, incluso, y tenía ya todo listo para la velada, que se llevará a cabo este jueves 23 de septiembre.

No obstante, Greeicy no cayó en cuenta que si viaja a Estados Unidos, no puede haber estado en Europa en los 15 días inmediatamente anteriores.

Por esta razón, sin saberlo, no la dejaron abordar su vuelo al país norteamericano.

Tan pronto llegó al aeropuerto, le indicaron que no podría subirse ni siquiera al avión, pues tampoco la dejarían ingresar al país cuando llegara.

Con tristeza, contó que le había tocado decir que no a este proyecto, pues aunque estaba dichosa y además se reencontraría allí con su novio, Mike Bahía, le tocó aceptar con resignación que no podría viajar y llegar a tiempo a la premiación.

Esto fue lo que compartió en sus historias de Instagram:

