En sus redes, la tiktoker Alejandra Villeta denunció a un hombre que la golpeó y la amenazó de muerte.

Si visita la aplicación de videos TikTok, probablemente se ha cruzado con los videos de Alejandra Villeta, conocida por su humor y picardía.

No obstante, en su cuenta de Instagram Alejandra sorprendió este domingo al revelar que un hombre, al que identificó como Fernando Bocanegra, la golpeó.

Pero no solo la agredió, sino que al parecer Bocanegra también la amenazó de muerte.

“Este domingo 19 de septiembre de 2021 a las 11:30 p.m., @Fernandobocanegra me golpeó, me tiró fuertemente contra el carro y me amenazó de muerte delante de sus amigos, que no hicieron nada por defenderme”, relató Alejandra.

De igual manera, explicó que compartía las fotos por miedo a que él pudiera atentar contra su vida y hacer realidad sus amenazas.

Estas fueron las imágenes divulgadas por Alejandra (22) en su cuenta de Instagram.

Al parecer, Bocanegra es un actor aspirante, a juzgar por lo que anota en sus redes sociales.

De momento, no se ha manifestado sobre lo ocurrido.

