Su testimonio lo compartió en La Red, de Caracol: otra famosa colombiana narró su tragedia con los biopolímeros.

En esta ocasión se trata de Mara Roldán, quien reveló que también le habían tenido que sacar este peligroso químico.

“Surge la oportunidad de ponerme biopolímeros hace 10 o 12 años. Apenas estaba empezando en el modelaje, recuerdo que iba a varios castings y no me escogían. Estaba de moda el prototipo de la mujer voluptuosa, de busto y cola grande. En ese momento tampoco había salido nada que los biopolímeros eran malos, los ponían absolutamente todos los médicos”, contó en el programa.

Lastimosamente, esto la llevó a querer verse como algunas de sus colegas, y se inyectó sin saber las consecuencias.

Años más tarde notó algunos síntomas inusuales.

“Empecé a tener síntomas como adormecimiento de las piernas, si me siento más de una hora en una silla un poco dura la pierna empieza a doler, me dan calambres. Hay otros síntomas que son migrañas, mucho sueño, es una inflamación crónica que está alrededor del biopolímero”, relató.

Por fortuna, avisó a tiempo a su médico y pudo recibir la cirugía.

Hoy en día no sabe si volverá a modelar, pero asegura que no le importa, pues lo más urgente era sacar el “veneno” de su cuerpo.

“Yo no sé si después de esto yo pueda seguir en el modelaje, pero no importa, no pienso seguir cargando este veneno a costa de que si pueda seguir en el modelaje“, comentó.

Hoy en día, son muchas las famosas que hacen un llamado a que se regule la inyección de este producto.

