Tras conocer este nuevo romance ahora muchos se preguntan: ¿por qué Carolina Cruz terminó con Daniel Arenas, el nuevo amor de Daniella Álvarez?

Desde hace unas semanas nacieron rumores respecto a que la pareja estaba saliendo.

Sin embargo, solo fue hasta esta semana que la relación fue confirmada oficialmente por Daniella.

Ella habló de Daniel en el lanzamiento de su fundación y le dedicó unas hermosas palabras.

“Sin esperarlo, llegó a mi vida lo que siempre le pedí a Dios: un hombre amoroso y maravilloso, con el que, si nos lo permiten, podremos construir nuestro propio hogar. Mi sueño más anhelado”.

Lo que muchos no saben es que Daniel también fue pareja de Carolina Cruz, aunque esto ocurrió ya hace unos buenos años.

La pareja tuvo una larga relación, sin embargo, terminaron porque sus vidas iban por caminos diferentes.

De eso habló la misma Carolina en un Instagram Live con Juan Diego Alvira.

“Estábamos en tiempos diferentes. No hay personas que no sean para uno, sino que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a ‘Dani’ y a mí. Lo quiero y tengo los mejores recuerdos con él porque fue un gran hombre conmigo”, aseguró.

En su momento se especuló que su relación había terminado por una infidelidad.

Esto, porque después de la ruptura Carolina escribió una columna titulada: La tusa que más me dolió, y allí habló de unos ‘cachos’.

Sin embargo, Carolina ha dejado claro que ellos acabaron en buenos términos y que las infidelidades que le dolieron, ocurrieron en otros momentos de su vida y no tuvieron que ver con Daniel.

“Es un pelado trabajador, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buena pareja, súper fiel”, contó en el live.