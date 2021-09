“Me reventaron la cabeza”: Diego Camargo cuenta cómo salió ileso de violento robo

“Me reventaron la cabeza”: Diego Camargo protagonizó robo en Bogotá. Así sucedió el violento hecho.

El comediante colombiano es uno de los más reconocidos en el país.

Y quienes no lo conocían, se han enamorado de su sencillez, talento y caballerosidad en MasterChef Celebrity, reality que se emite todos los fines de semana en RCN.

El famoso, al igual que miles de colombianos, pasó por una traumática experiencia luego de un intento de robo.

Diego ha hablado del tema en diversos medios de comunicación como Buen día Colombia, El Tiempo y Noticias Caracol.

Los hechos sucedieron luego de una de sus funciones en el Teatro Nacional La Castellana y se encontraba junto a otro famoso comediante: Tato Devia.

De acuerdo con su relato, luego de la función se subieron a una camioneta y condujeron hacia el Salitre. Allí hicieron una parada, cerca al conjunto residencial donde vive Tato, y comenzaron a hablar de la función, lo bueno y lo que había por ajustar.

Fue entonces cuando aparecieron varios hombres armados, quienes ingresaron al vehículo, les apuntaron con armas y les pidieron el control para encenderlo y llevárselo.

En medio de los nervios y del susto, Diego decidió oponerse al atraco y por eso, fue golpeado por uno de los hombres.

“Uno me empezó a pegar con la pistola por todo lado. Me dio en la cien, me reventó la cabeza y me dio en la nuca mucho”, afirmó Diego en un live con El Tiempo.

Además, agregó que: “Tengo como cuatro chichones atrás (de la cabeza). Hay uno que todavía está abierto y todavía sangra un poquito”.

Al no encontrar el control, los delincuentes se llevaron solo los celulares de los comediantes, salieron corriendo y huyeron tras subirse a un carro.

Por fortuna, ambos comediantes salieron ilesos y pudieron llegar sanos y salvos a las casas.

Al final de todas sus conversaciones con los medios, Diego dejó un mensaje claro: denunciar a tiempo para que se hagan las debidas investigaciones y capturas.

